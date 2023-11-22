وكان سنير، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، وبوفاته يرتفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 69.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن النقيب ليرون سنير (25 عاما) لقي مصرعه أثناء قتاله مع مسلحي حماس في شمال قطاع غزة.

وكان سنير، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، وبوفاته يرتفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 68.

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وأعلن الجيش أيضًا أن جنديًا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال القتال.

وتمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته. كما يشاطر الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها.

وكان قد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا رسميا يؤكد فيه قرار المجلس في وقت مبكر من صباح اليوم بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.