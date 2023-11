أعلن الجيش الإسرائيلي أن النقيب ليرون سنير (25 عاما) لقي مصرعه أثناء قتاله مع مسلحي حماس في شمال قطاع غزة.

وكان سنير، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، وبوفاته يرتفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 68.