الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات في الضفة الغربية ومقتل 5 مسلحين فلسطينيين في غارة جوية

عملت قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الليل، بين الثلاثاء والأربعاء، حيث تم القضاء على مسلحين فلسطينيين في غارة بطائرة بدون طيار.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، وشرطة الحدود، وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، تعمل على كشف عبوات ناسفة مزروعة تحت أو بالقرب من الطرق في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بحسب تقارير فلسطينية.