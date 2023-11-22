الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات في الضفة الغربية ومقتل 5 مسلحين فلسطينيين في غارة جوية

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، وشرطة الحدود، وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، تعمل على كشف عبوات ناسفة مزروعة تحت أو بالقرب من الطرق في مخيم طولكرم

عملت قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الليل، بين الثلاثاء والأربعاء، حيث تم القضاء على مسلحين فلسطينيين في غارة بطائرة بدون طيار.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، وشرطة الحدود، وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، تعمل على كشف عبوات ناسفة مزروعة تحت أو بالقرب من الطرق في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بحسب تقارير فلسطينية.

https://twitter.com/i/web/status/1727217792540172542 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

واندلع تبادل لإطلاق النار وألقيت متفجرات على قوات الأمن الإسرائيلية، خلال النشاط الليلي، مما أدى إلى استخدام طائرة بدون طيار للقضاء على التهديد، بالإضافة إلى وفاة سادس لم يتم تحديدها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "هاجمت الطائرات بدون طيار مسلحين من الجو الذين أطلقوا النار وألقوا متفجرات على قواتنا وعرضوا قواتنا للخطر".

https://twitter.com/i/web/status/1727230381966176327 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف البيان أنه "تم حتى الآن القضاء على عدد من العناصر المسلحة الرئيسية في مخيم طولكرم للاجئين".

وخلص البيان إلى أنه تم اعتقال مطلوبين أيضا، ولا تزال قوات الأمن الإسرائيلية تنشط في الموقع صباح الأربعاء.