كواليس صفقة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس: تعاون عربي أمريكي من وراء الصفقة

دور كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن من وراء الكواليس وتعاون بين رئيس الموساد ورئيس جهاز المخابرات الأمريكية

من وراء صفقة المختطفين الإسرائيليين الليلة والتي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية بصورة نهائية وسيبدأ تطبيقها الخميس، كان هناك تعاون مع الولايات المتحدة ودول عربية في المنطقة. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن خلال حديثه مع "واينت" إن التعاون بين رئيس الموساد ددي بارنياع ورئيس جهاز المخابرات "سي أي ايه" وليام بيرنس كان ملحا جدا للمفاوضات، وأضاف بأن الرئيس بايدن نفسه تحدث 14 مرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول الموضوع. كما أشار الى ثلاث محادثات أجراها بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومكالمتين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا للمسؤول الأمريكي ، الرئيس جو بايدن شارك في محادثات لا حصر لها، كانت هناك لحظات صعبة في المفاوضات والتي بها حماس قطع الاتصال، وعندما تجددت الاتصالات في 17 تشرين ثاني/نوفمبر، الجمعة الأخير، اتصل الرئيس بايدن مع أمير قطر وقال له إنه حان الوقت لإغلاق الصفقة. مورست ضغوطات على حماس، وكان هناك عدة طلبات أمريكية منه. طاقم مفاوضات أمريكي تواجد في العاصمة القطرية الدوحة، وتحدث مع القطريين وجها وجه وراجعوا سوية التفاصيل، الولايات المتحدة كانت تنسق مع إسرائيل والمحادثات بينهم كانت حيوية لإنهاء كافة التفاصيل.

ووصل السبت الماضي بيرمكغورك ، مبعوث الرئيس بايدن الى الشرق الأوسط، وتحدث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل. ووفقا للمسؤول في الإدارة الأمريكية لعبت مصر دورا رئيسيا في الاتصالات وفي هذه المرحلة شهدت العملية لأول مرة تشكل اتفاق. لكن كان ينقصها بعض التفاصيل. بعد أن حصلت واشنطن على جواب من حماس أطلعت عليه إسرائيل يوم لأحد. وصادق كابينيت الحرب عليه مع طلبات إضافية. وذكر المسؤول أن هذا الأمر قدم لإسرائيل ثقة للتقدم بالمفاوضات والتي كانت حتى ذلك الوقت يوجد بها فجوات تقنية واستغرق وقتا لسدها.

وأضاف المسؤول بأن الرئيس الأمريكي يراقب الاتصالات عن كثب طيلة الوقت، وبعد الصفقة الحالية سيتم العمل على صفقات أخرى، وقال إن الإفراج عن المختطفتين الأمريكيتين- الإسرائيليتين يهوديت رعنان وابنتها من أسر حماس قبل شهرين- كان بمثابة "الخطوة التجريبية الأولى" التي قادت الى الصفقة الحالية.

ويشار الى أنه من بين المختطفين في قطاع غزة يوجد مواطنين أمريكيين، وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز ليلة أمس أن الصفقة ستشمل ثلاثة منهم، وهم طفلة عمرها ثلاث سنوات وامرأتين. وقال المسؤول الأمريكي في إدارة بايدن أن من بين المختطفين 10 أمريكيين تحتجزهم حماس والجهاد، ومسؤولية الإفراج عنهم ملقاة على حماس.

وأضاف المسؤول أنه الولايات المتحدة تأمل بأن تؤدي الهدنة في غزة الى تهدئة أيضا على الحدود الشمالية. الهدنة ستسمح أيضا بزيادة المساعدات الإنسانية التي ستدخل وخروج المزيد من المواطنين الأمريكيين من غزة، وبخصوص اثبات وجود حياة، قال المسؤول بأننا "متأكدين من أن الخمسين الذين سيتم الإفراج عنهم أحياء وأن هناك المزيد من المختطفين الأحياء، وأن حماس أكدت بأنها ميزتهم وأنه سيتم الإفراج عنهم. حماس تحتاج للهدنه للعثور عليهم والتأكد من مكان وجودهم، نحن نقدر أنه سيتم الإفراج عن أكثر من 50 من هذه الفئة. نحن متأكدين من أنه عن طريق المفاوضات والقطريين سيتم الإفراج عن المزيد من النساء والأطفال خلال الأيام الأربعة الأولى ونحن مصممون على الإفراج عنهم".