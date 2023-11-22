كيف اقتنع قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل بقبول بنود صفقة الإفراج عن المختطفين لدى حماس؟

قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل عارضوا بنود الصفقة وكانوا مصرين الافراج عن جميع الأطفال خلالها

أيد كل من وزير الأمن يوآف غالانت، رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار صفقة المخطوفين "المعدلة" التي صودق عليها، وبذلك تراجعوا عن طلباتهم السابقة بأنه يجب المصادقة على صفقة فقط حين تشمل كافة الأطفال.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن سبب ذلك يعود بأنه تم إقناعهم أنه من المفضل الإفراج عن مختطفين، من البقاء في نهاية الأمر بدون أي صفقة. ثانيا تم إدخال بنود الى الاتفاق دفعت الى اقناعهم بالموافقة، والتي دفعت بنهاية الأمر الى تأييدهم الصفة. ووفقا لثلاثة مصادر مطلعين على بنود الصفقة هي كانت كالتالي:

1. حماس ستبذل أقصى جهودها للعثور على الأطفال خلال أيام الهدنة.

2. خفض أيام الهدنة من خمسة أيام الى أربعة.

3. رفع جيل من تم تعريفهم بأنهم أطفال الى 18 عاما.

الأسباب لعدم دعم رؤساء الأجهزة الأمنية للصفقة سابقا بأنها لا تشمل جميع الأطفال وأن صفقة من هذا القبيل لا تشمل جميع الأطفال ستؤدي الى انقسام داخل الشعب. وسيبعث إشارة الى حماس بأن إسرائيل سوف تنحني الى مطالبها. إضافة لذلك، في جهاز الأمن اعتقدوا أن مواصلة الضغط العسكري في غزة قد يؤدي الى تحسين اقتراح حماس.