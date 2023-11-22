وزير الخارجية الإيراني يتوعد من لبنان :"إصبع المقاومة ستبقى على الزناد"

قال أمير عبد اللهيان "نحن هنا في بيروت من أجل إجراء مشاورات مع السلطات العليا في لبنان بشأن كيفية تحقيق أقصى قدر من الأمن في المنطقة وإيفاء حقوق الفلسطينيين".

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى مطار بيروت للتشاور بشأن العلاقات الثنائية و آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لصحيفة الجمهورية التقى أمير عبد اللهيان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ويتوقع أن يلتقي عددًا من القيادات السياسية اللبنانية والفلسطينية.

وبحسب ما جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مقتضب في العاصمة اللبنانية، قال أمير عبد اللهيان "نحن هنا في بيروت من أجل إجراء مشاورات مع السلطات العليا في لبنان بشأن كيفية تحقيق أقصى قدر من الأمن في المنطقة وإيفاء حقوق الفلسطينيين".

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وأضاف أمير عبد اللهيان "سمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن أصابعهم ستظل على الزناد حتى يتم استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وحتى يصل النضال في المنطقة إلى نتيجة"، مردفا "لا شك أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة وفلسطين".