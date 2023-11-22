المسؤول في حزب الله يشدد على أن حزب الله سيلتزم بالهدنة طالما أن إسرائيل ستلتزم بها

بعد أن تطرقت بوقت سابق اليوم صحيفة "نداء الوطن" وفقا "لمعلومات رسمية" وصلت اليها، بأن الهدنة في غزة ستشمل جنوب لبنان، وحزب الله سيتمسك بها طالما أن إسرائيل تتمسك بها، قال مسؤول في حزب الله للجزيرة إن :"لم نكن جزءا من المفاوضات المرتبطة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس"

مع ذلك ، صرح المسؤول في حزب الله إن "جنوب لبنان جبهة تدعم غزة ووقف إطلاق النار هناك يشمل لبنان أيضا. حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار إن التزمت بها إسرائيل. أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة سيتم الرد عليه من جانب حزب الله".

وعلى صعيد متصل، استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤخرا في لبنان القيادي في حركة حماس نائب قائد حماس في غزة خليل الحية وأسامة حمدان-ممثل حماس في لبنان. ويأتي ذلك في ظل صفقة المختطفين بين إسرائيل وحماس التي تم المصادقة عليها الليلة من قبل الحكومة. وذكر ان الثلاثة :"ناقشوا التطورات الأخيرة والمواقف والتطورات على كافة الجبهات، خصوصا في قطاع غزة، وتحدثوا عن أهمية التنسيق والإصرار على تحقيق النصر".