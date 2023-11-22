يوم واحد يفصلنا عن إطلاق سراح الرهائن- فكيف ستسير تلك العملية؟

من المقرر أن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المختطفين غير الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المفرج عنهم في الدفعة الأولى لتقييم حالتهم الصحية

باقتراب موعد تنفيذ أولى مراحل الصفقة التي طال انتظارها للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، من المقرر أن تتسلم إسرائيل في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء أسماء المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم الغد.

وسيصل تاليا ممثلو الجيش إلى نقطة التجمع المحددة في قطاع غزة ومن هناك سيغادرون عبر أحد المعابر إلى إسرائيل. وستقوم مروحية بنقلهم إلى أحد المستشفيات في إسرائيل حيث سيكون بانتظارهم أفراد الأسرة أيضًا.

سيتم وفقا لبنود الاتفاقية تحرير 50 رهينة - من النساء والأطفال - من الأسر في غزة خلال أيام وقف إطلاق النار الأربعة التي ستبدأ يوم الخميس في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. كما تم الاتفاق على إطلاق سراح 10 أشخاص آخرين في كل يوم إضافي. كيف تخطط إسرائيل للتعامل مع عملية إطلاق سراح الرهائن التي طال انتظارها؟

من المقرر أن يستلم الجيش الإسرائيلي الرهائن من نقطة تجميع غير نهائية ويعيدهم إلى إسرائيل بطائرات هليكوبتر. وبما أن قوات الجيش الإسرائيلي ستكون أول من يلتقي بالمختطفين، بما في ذلك الأطفال الذين قُتل آباؤهم، فقد زودت وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية الجنود بإرشادات حول كيفية التعامل مع الوضع.

وفقًا لـ N12، يُطلب من القوات تقديم أنفسهم والإشارة إلى أن الوضع آمن وعدم الإجابة إذا سأل الطفل عن مكان والديه. إذا لم يتوقف الطفل عن طرح السؤال، يجب على الجندي أن يجيب: "عزيزي، أنا آسف، لا أعرف. وظيفتي هي أن آخذك إلى إسرائيل، إلى مكان آمن، حيث سيكون الأشخاص الذين تعرفهم في انتظارك وسوف نجيب على أسئلتك."

تنص التعليمات أيضًا على أنه يجب على الجنود توخي الحذر الشديد فيما خص اللمس الجسدي واستئذان الصبي قبل حمله إن أحوج الأمر.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف: "نحن مستعدون، ونعلم أن هذا حدث وطني مهم، ونحن سعداء لأنه حظينا بشرف التعامل معه. ونأمل أن يخرج من الأسر أكبر عدد ممكن من المختطفين في أقرب وقت".

ويستعد الجراحون وأطباء الأطفال وأطباء العيون وأطباء النساء والأطباء النفسيون الإسرائيليون لاستقبال وعلاج النساء والأطفال الذين قضوا أكثر من 40 يومًا في الأسر عند وصولهم إلى المستشفيات. وسيخضعون لفحص طبي، بما في ذلك اختبارات الدم والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وسيتم تخصيص مناطق خاصة داخل المستشفيات التي أعدت طواقمها لاستقبال المحررين لتميكنهم من لقاء عائلاتهم أخيرًا. وسيبقى الرهائن المفرج عنهم، بعد إطلاق سراحهم من المستشفيات، تحت مراقبة الأطباء وعلماء النفس.

ومن المقرر أن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المختطفين غير الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المفرج عنهم في الدفعة الأولى لتقييم حالتهم الصحية. وفي وقت سابق من يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووفد عائلات الرهائن بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة رهائن حماس.