رئيس الموساد يحل في قطر لمتابعة العمل على إنجاز صفقة الإفراج عن الرهائن

وقال مراقبون إن بطاقة حماس القوية في هذه المفاوضات هم المخطوفون الذين طالب ذووهم بإطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل عبر منصات عدة لا سيما أن 38 طفلا دون الثامنة عشرة عاما يقبعون في أسر حماس

وصل رئيس الموساد دافيد برنياع اليوم الأربعاء إلى قطر للقاء مسؤولين لمتابعة العمل على إنجاز صفقة الإفراج عن المختطفين المعقودة على أساس هدنة لأربعة أيام تم التوصل إليها بعد عمل متراكم لعب فيه رئيس المخابرات الأمريكية بيل بيرنز دورا رئيسيا جنبا إلى جنب مع مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن برت ماكغورك وكبار المسؤولين في قطر.

استطاع برنياع من الاستفادة من علاقاته المتفرعة والقوية مع مسؤولين كبار في قطر التي قادت عملية المفاوضات مع طرفي النزاع باتجاه التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وقال مراقبون إن بطاقة حماس القوية في هذه المفاوضات هم المخطوفون الذين طالب ذووهم بإطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل عبر منصات عدة لا سيما أن 38 طفلا دون الثامنة عشرة عاما يقبعون في أسر حماس.

وفي خطوة أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها صعبة لكنها صحيحة قرر أمس التصديق مع حكومته على صفقة لوقف إطلاق النار مع حماس التي تعهدت بإطلاق سراح 50 رهينة بينهم أطفال وأمهات ونساء مسنات مقابل وقف إطلاق النار لأربعة أيام إضافة إلى إطلاق سراح 150 أسير أمني فلسطيني على أن يكونوا من النساء والصبية غير المدانين بالقتل. وفي المرحلة التالية إن تمت فستحصل حماس على 3 سجناء أمنيين محررين مقابل تحرير رهينة واحدة، كما ستحصل حماس على يوم هدنة إضافي بحال أفرجت عن 10 رهائن.