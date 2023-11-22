الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب أول إيتان دوف روزنتسفيج ليرتفع الى 69 عدد الجنود القتلى في قطاع غزة

روزنستفيج هو الجندي الحريدي الثالث من مدرسة يشيفات نيفي شموئيل الدينية الذي يفقد حياته في الصراع المستمر. وقد تم إخطار عائلته بالخبر المفجع

أكد الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل الرقيب إيتان دوف روزنتسفيج وهو جندي في جفعاتي يبلغ من العمر 21 عامًا من ألون شفوت، في معركة بشمال قطاع غزة.

روزنستفيج هو الجندي الحريدي الثالث من مدرسة يشيفات نيفي شموئيل الدينية الذي يفقد حياته في الصراع المستمر. وقد تم إخطار عائلته بالخبر المفجع.

وبالإضافة إلى هذه الخسارة المأساوية، أصيب جندي احتياط من الوحدة 504، جناح المخابرات، ومقاتل من دورية جولاني في لواء جولاني، بجروح خطيرة في معارك منفصلة شمال قطاع غزة.