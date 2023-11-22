الجيش الإسرائيلي: الأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة تمتد على مسافة كيلومترات

يؤكد التقرير أن مسارات الأنفاق التي تمتد لعشرات الأمتار، لا تمر أسفل مجمع مستشفى الشفاء فحسب، بل تمتد أيضًا أسفل المبنى القطري داخل مباني المستشفى

كشفت القوات الإسرائيلية الأربعاء عشية انطلاق صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، عن شبكة معقدة من الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وتشارك القوات الخاصة، بما في ذلك وحدات مثل شلداغ وعوكيتس ويهالوم وتلك الخاضعة لقيادة اللواء السابع، بنشاط في الكشف عن نظام الأنفاق الواسع النطاق.

ويؤكد التقرير أن مسارات الأنفاق التي تمتد لعشرات الأمتار، لا تمر أسفل مجمع مستشفى الشفاء فحسب، بل تمتد أيضًا أسفل المبنى القطري داخل مباني المستشفى وتابع أن "هذه النتائج تقدم مثالا صارخا على استراتيجية حماس المتعمدة المتمثلة في العمل تحت الأرض، واستخدام المستشفيات كغطاء لأنشطتها الشائنة".

اكتشف جنود الجيش الإسرائيلي خلف الباب المخترق غرفة مخبأ مكيفة وحمام داخل مجمع الأنفاق. ويُظهر هذا الكشف مستوى التطور والتخطيط الذي حققته حماس خلال فترات طويلة من العمليات التي نفذتها.

Tsahal فوهة النفق الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ زايد الفاخر في غزة

بالإضافة إلى ذلك، حدد جنود اللواء السابع فتحتين إضافيتين للنفق على مقربة من المستشفى، أحدهما يقع في شارع قريب والآخر داخل منزل مجاور.

ووصف المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي منظومة الأنفاق تلك "بالمكتسب الاسترتيجي وسندمره".

وقال الجيش الإسرائيلي في تقريره إنه بعيدًا عن استخدام المستشفيات كغطاء لشبكات الأنفاق، فقد تم الكشف عن قيام حماس بتخزين الأسلحة وإنشاء مقرات لها داخل حدود هذه المرافق الطبية.