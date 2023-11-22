نتنياهو عشية الحدث المنتظر: "العملية العسكرية ليست ممكنة دائمًا، لذلك نستغل كل فرصة لتحرير رهائننا"

وفي كلمة له قال وزير الأمن غالانت: "في اليوم الذي نفذت فيه حماس المجزرة، فقد حكمت على غزة وعلى نفسها بالهلاك. إن الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها أمس هي أفضل من تلك التي وضعت أمامنا قبل أسبوع"

ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة مساء الأربعاء خلا مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، بمناسبة الإعلان عن تأكيد الدخول في صفقة مع حماس على وقع الأنباء عن استلام رئيس الموساد دافيد بارنياع قائمة بأسماء المختطفين الخمسين المرشحين للإفراج عنهم غدا الخميس بإطار صفقة بدت بعيدة عن الإدراك، حيكت بنودها في قطر بوساطة أمريكية لصيقة.

وقال نتنياهو: " كرئيس للوزراء، أواجه قرارات صعبة، وقرارات أكثر صعوبة، ولدينا فرصة هنا لتحرير الرضع والأطفال والنساء الذين تم تسليط السيف على أعناقهم".

وفي محاولة منه ليبرر قبوله عقد صفقة مع حماس التي اعتبرت منذ هجوم 7 أكتوبر لاغية وتم الإعلان عن النية للقضاء عليها عسكريا وسياسيا في حرب لا هوادة فيها، فقال: " إن العملية العسكرية ليست ممكنة دائمًا، لذلك نستغل كل فرصة لتحرير رهائننا. وإعادتهم مهمة مقدسة".

وتابع: "في هذا الوقت سوف يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي لاستمرار القتال. ولن نتوقف حتى تحقيق كافة الأهداف. نحن ننتصر ولن نتوقف حتى النصر الكامل. وعندما أقول إننا نعمل على إعادة الجميع فإنني أتحدث عن الجميع، بما في ذلك أورون وهدار.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه "تحدث للتو مع الرئيس بايدن. لقد حققنا تحسنا كبيرا في المخطط التفصيلي. المخطط الحالي لا يشمل إطلاق سراح القتلة (في إشارة إلى السجناء الأمنيين الضالعين بجرائم قتل إسرائيليين)، وسيشمل زيارات الصليب الأحمر للمختطفين ونقل الأدوية لهم.

وكرر نتنياهو تأكيده على أن "حماس لن تحكم قطاع غزة ولن يحكمه أي طرف يدعم الإرهاب".

وفي كلمة له قال وزير الأمن يوآف غالانت: "في اليوم الذي نفذت فيه حماس المجزرة، فقد حكمت على غزة وعلى نفسها بالهلاك. إن الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها أمس هي أفضل من تلك التي وضعت أمامنا قبل أسبوع".

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن "العملية البرية في غزة وفرت الظروف الملائمة لتنفيذ صفقة الأسرى، وإنجازات قواتنا في المعارك ساهمت في التوصل لاتفاق التبادل"، وتابع "سنعمل على توسيع العملية العسكرية في غزة كلما تطلب الأمر".

وأكد غالانت قائلا إن: "الصورة النهائية للمعركة ستكون تفكيك حماس وعودة المختطفين. نحن نعمل على تفكيك حماس ككيان وكقيادة ونضربها يوميا وحماس لا تفهم إلا لغة القوة".

كما تحدث في المؤتمر الصحفي الرجل الثالث في كابينيت الحرب الوزير بيني غانتس وقال: "على حزب الله أن يدرك أن ما حدث في غزة يمكن أن يحدث في بيروت. نقول لقادة حماس إننا شعب صبور وإننا لا ننظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد". وأضاف غانتس: الصيغة الحالية لصفقة التبادل لن تقسم المجتمع، وعدم تطبيق اتفاق التبادل كان يعني بقاء المخطوفين في الأسر...وواصل "صفقة التبادل قرار صعب لكنه صائب وجميعنا مهتمون بإرجاع المخطوفين".