التغطية متواصلة| أكبر وابل من الصواريخ ينهمر على إسرائيل من لبنان منذ 7 أكتوبر ولا وقف لإطلاق النار اليوم بسبب "خلافات"
"من وجهة نظرنا لا ينبغي ترك أي شيء للصدفة مع بدء عودة الرهائن إلى ديارهم. هدفنا الأساسي هو ضمان إعادتهم إلى ديارهم بأمان. وهذا يسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يبدأ التنفيذ صباح الجمعة"
بالرغم من الانتظار المشوب بالحذر لبدء تنفيذ أولى مراحل اتفاق لوقف إطلاق النار بإطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن غير أن إسرائيل وحماس لم توقعا على صفقة الرهائن بسبب ثغرة في البيانات المتعلقة بهوية الرهائن المخطط الإفراج عنهم. وأفادت مصادر صحفية مقربة بأنه "هناك خلافات ولا وقف لإطلاق النار اليوم".
يرتبط التأخير لمدة يوم على الأقل بقائمة الأسماء التي قدمتها حماس للمسؤولين الإسرائيليين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإقليميين. وقال مسؤول أمريكي إنه في حين قدمت حماس الأسماء والجنس والجنسية لمعظم الأفراد، كان هناك نقص في المعلومات عن بعض الرهائن الخمسين، مما أدى إلى عرقلة إطلاق سراحهم.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الأطراف المشاركة في اتفاق إطلاق سراح الرهائن تعمل على وضع "التفاصيل اللوجستية النهائية" لليوم الأول من تنفيذ الاتفاق.
وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «من وجهة نظرنا لا ينبغي ترك أي شيء للصدفة مع بدء عودة الرهائن إلى ديارهم. هدفنا الأساسي هو ضمان إعادتهم إلى ديارهم بأمان. وهذا يسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يبدأ التنفيذ صباح الجمعة".
أعلن رئيس الوزراء أمس في مؤتمر صحافي الى جانب وزير الأمن والوزير بيني غانتس عن قبول إسرائيل بالصفقة انطلاقا من أهمية وقداسة موضوع إعادة الرهائن مؤكدا أن العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي منذ 47 يوما مهدت لهذا الاتفاق القائم أساسا على قرارات صعبة.
لمتابعة تطورات الحرب في المدونة السابقة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان صباح اليوم في أكبر رشقة منذ بداية الحرب
قدر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله قام بإطلاق عشرات الصواريخ (حوالي 30) باتجاه شمال إسرائيل، في أكبر وابل من الصواريخ من لبنان منذ بداية الحرب.
وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمين حزب الله حسن نصر الله في بيروت
التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، صباح اليوم، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت.
وذكر بيان لحزب الله أن الجانبين استعرضا آخر التطورات في فلسطين ولبنان و"الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
صافرات الإنذار تدوي في أكثر من بلدة على الحدود الشمالية لإسرائيل على وقع تصعيد القتال على الجبهة الإسرائيلية - اللبنانية.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "لن ننهي الحرب، سنستمر حتى ننتصر"
قال رئيس الأركان في حديث مع قادة الألوية داخل قطاع غزة: "إننا لا ننهي الحرب، بل مستمرون حتى النصر والمضي قدمًا".
وأجرى رئيس الأركان بعيد لقائه مع قادة ألوية الفرقة 36 داخل قطاع غزة، تقييماً للوضع بشأن استمرار العملية بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة.
وأضاف "نحاول ربط أهداف الحرب من خلال التأكيد على أن الضغط في المناورة سيمكننا من تحقيق هدف هذه الحرب، وتهيئة الظروف للإفراج عن المختطفين. نحن لا ننهي الحرب، بل نستمر حتى النصر، ونتقدم ونستمر في مناطق أخرى يتواجد فيها حماس". وأثنى رئيس الأركان على عمل قادة الألوية وأضاف: "فخور جدًا بكم، فأنتم تقومون بعمل رائع".
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسين إضافيين ضد صفقة تحرير الرهائن: "لا مجال للتدخل"
رفضت المحكمة العليا التماسين إضافيين تم تقديمهما ضد صفقة تحرير الرهائن المتوقع تنفيذها مع حماس، قائلة إنه "لا يوجد سبب للتدخل". وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بالتمييز بين المختطفين، قال القاضي إنه يستوجب الرفض أيضا "من الواضح، بناء على ما تعكسه نشاطات الحكومة، أنها تسعى جاهدة إلى إطلاق سراح كافة المختطفين، وأن من يفصل بينهم ويفرق بينهم هو تنظيم حماس الإرهابي وأتباعه الذين تفاوضهم".
الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما بالمدفعية على أهداف في جنوب لبنان
قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، فرقة مضادة للدبابات في منطقة زرعيت الحدودية مع لبنان. وفي الوقت نفسه، هاجمت قوة من الجيش الإسرائيلي المجموعة بالمدفعية.
وفي أعقاب التحذيرات في الجزء الشمالي من البلاد، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية.
صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة في الجليل الغربي
الجيش الإسرائيلي يقصف 300 هدف لحماس وسط استمرار العملية البرية
أعلن الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عن قصفه حوالي 300 هدف لحماس من الجو الليلة الماضية، بما في ذلك مقر العمليات، أنفاق القتال تحت الأرض، مستودعات العبوات الناسفة، مواقع إنتاج العبوات الناسفة ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.
وهاجم فوج الإطفاء 215 في الفرقة 162 أهدافاً إرهابية في منطقة حي جباليا. وبتوجيه من اللواء، هاجمت طائرة مأهولة عن بعد عنصرين كانا متوجهين نحو القوات الإسرائيلية بسلاح عسكري، وتم مهاجمة موقع مراقبة عرّض قواتنا للخطر بهجوم بأسلحة دقيقة التوجيه.
كما نفذ سلاح الطيران والدبابات هجوما عن بعد استهدف عدداً من المسلحين خلال معارك شمال قطاع غزة بتوجيه من مقاتلي لواء غولاني. وعثر مقاتلو فريق اللواء القتالي 828 على فتحة نفق داخل أحد المساجد. وعثرت مقاتلات كتيبة الهندسة 924 في اللواء 12 على فتحة نفق في منطقة بيت حانون الزراعية ودمرته. وفي المقابل، عثر جنود اللواء 14 على عدد من الأسلحة وفتحة نفق في أحد المنازل في منطقة بيت حانون.
رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا تتقدم باستمرار
رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا تتقدم وتستمر طوال الوقت. وسيبدأ الإفراج حسب الاتفاق الأصلي بين الطرفين، لكن ليس قبل يوم الجمعة".
تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء
أفادت تقارير فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مجمع مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الأطباء للتحقيق معهم، على خلفية تقارير وأدلة حول نشاط حماس في أقبية المستشفى لأغراض عسكرية آخرها بما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر.
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الخارجية القطرية: سيتم الإعلان عن الجدول الزمني لوقف إطلاق النار خلال ساعات
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن "المحادثات المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تسير بشكل إيجابي، وسيتم الإعلان عن موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة. والعمل مستمر مع الجانبين وشركائنا في القاهرة وواشنطن لتسريع بدء الاتفاق".
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مقتل ابن رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء في بيان مقتل عدد من عناصره في غارة إسرائيلية بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب محمد رعد. ونعى الحزب عباس محمد رعد الذي قتل جراء الغارة التي استهدفت منزلا في جنوب لبنان تواجد فيه عدد من عناصر الحزب، وفق تقارير.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بجروح من دون أن تحدد هوياتهم.
الولايات المتحدة تعترض طائرات بدون طيار متفجرة انطلقت من اليمن
تقرير صحفي: إسرائيل وحماس لم توقعا بعد على صفقة الرهائن "هناك خلافات، ولا وقف لإطلاق النار اليوم"