التغطية متواصلة| أكبر وابل من الصواريخ ينهمر على إسرائيل من لبنان منذ 7 أكتوبر ولا وقف لإطلاق النار اليوم بسبب "خلافات"

تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

أفادت تقارير فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مجمع مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الأطباء للتحقيق معهم، على خلفية تقارير وأدلة حول نشاط حماس في أقبية المستشفى لأغراض عسكرية آخرها بما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر.