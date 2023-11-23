التغطية متواصلة| أكبر وابل من الصواريخ ينهمر على إسرائيل من لبنان منذ 7 أكتوبر ولا وقف لإطلاق النار اليوم بسبب "خلافات"

"من وجهة نظرنا لا ينبغي ترك أي شيء للصدفة مع بدء عودة الرهائن إلى ديارهم. هدفنا الأساسي هو ضمان إعادتهم إلى ديارهم بأمان. وهذا يسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يبدأ التنفيذ صباح الجمعة"

بالرغم من الانتظار المشوب بالحذر لبدء تنفيذ أولى مراحل اتفاق لوقف إطلاق النار بإطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن غير أن إسرائيل وحماس لم توقعا على صفقة الرهائن بسبب ثغرة في البيانات المتعلقة بهوية الرهائن المخطط الإفراج عنهم. وأفادت مصادر صحفية مقربة بأنه "هناك خلافات ولا وقف لإطلاق النار اليوم".

يرتبط التأخير لمدة يوم على الأقل بقائمة الأسماء التي قدمتها حماس للمسؤولين الإسرائيليين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإقليميين. وقال مسؤول أمريكي إنه في حين قدمت حماس الأسماء والجنس والجنسية لمعظم الأفراد، كان هناك نقص في المعلومات عن بعض الرهائن الخمسين، مما أدى إلى عرقلة إطلاق سراحهم.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الأطراف المشاركة في اتفاق إطلاق سراح الرهائن تعمل على وضع "التفاصيل اللوجستية النهائية" لليوم الأول من تنفيذ الاتفاق.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «من وجهة نظرنا لا ينبغي ترك أي شيء للصدفة مع بدء عودة الرهائن إلى ديارهم. هدفنا الأساسي هو ضمان إعادتهم إلى ديارهم بأمان. وهذا يسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يبدأ التنفيذ صباح الجمعة".

أعلن رئيس الوزراء أمس في مؤتمر صحافي الى جانب وزير الأمن والوزير بيني غانتس عن قبول إسرائيل بالصفقة انطلاقا من أهمية وقداسة موضوع إعادة الرهائن مؤكدا أن العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي منذ 47 يوما مهدت لهذا الاتفاق القائم أساسا على قرارات صعبة.

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