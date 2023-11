مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت أنباء بمقتل عباس محمد رائد، نجل النائب البارز في حزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، مساء الأربعاء مع أربعة نشطاء آخرين في الجماعة. ووقع الحادث قرب قرية بيت ياحون في جنوب لبنان.

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت غارة على البنية التحتية لحزب الله مساء الأربعاء. وأكد الحادثة في وقت لاحق حزب الله في بيان.