مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بوفاة عباس رائد يرتفع عدد القتلى المعلن في حزب الله منذ بداية الحرب إلى 84

أفادت أنباء بمقتل عباس محمد رائد، نجل النائب البارز في حزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، مساء الأربعاء مع أربعة نشطاء آخرين في الجماعة. ووقع الحادث قرب قرية بيت ياحون في جنوب لبنان.

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت غارة على البنية التحتية لحزب الله مساء الأربعاء. وأكد الحادثة في وقت لاحق حزب الله في بيان.

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بوفاة عباس رائد يرتفع عدد القتلى المعلن في حزب الله منذ بداية الحرب إلى 84.

وأعلن حزب الله اللبناني الأربعاء في بيان مقتل عدد من عناصره في غارة إسرائيلية بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب محمد رعد. ونعى الحزب عباس محمد رعد الذي قتل جراء الغارة التي استهدفت منزلا في جنوب لبنان تواجد فيه عدد من عناصر الحزب، وفق تقارير.