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مقتل نجل رئيس كتلة حزب الله البرلمانية في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

Ariel Oseran

i24NEWS Middle East correspondent | @ariel_oseran

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غارة للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان
27a copyright law Israelغارة للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان

بوفاة عباس رائد يرتفع عدد القتلى المعلن في حزب الله منذ بداية الحرب إلى 84

أفادت أنباء بمقتل عباس محمد رائد، نجل النائب البارز في حزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، مساء الأربعاء مع أربعة نشطاء آخرين في الجماعة. ووقع الحادث قرب قرية بيت ياحون في جنوب لبنان.

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت غارة على البنية التحتية لحزب الله مساء الأربعاء. وأكد الحادثة في وقت لاحق حزب الله في بيان.

https://twitter.com/i/web/status/1727549709890224212

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بوفاة عباس رائد يرتفع عدد القتلى المعلن في حزب الله منذ بداية الحرب إلى 84.

وأعلن حزب الله اللبناني الأربعاء في بيان مقتل عدد من عناصره في غارة إسرائيلية بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب محمد رعد. ونعى الحزب عباس محمد رعد الذي قتل جراء الغارة التي استهدفت منزلا في جنوب لبنان تواجد فيه عدد من عناصر الحزب، وفق تقارير.

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