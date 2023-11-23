مسؤولون إسرائيليون: الاتفاق مع حماس قائم والتأخير ناجم عن سبب تقني

قالت مصادر مطلعة إن "قرار عقد المؤتمر الصحفي يتجاوب مع الرغبة في إطلاع مواطني إسرائيل على المعلومات المتعلقة بالصفقة من جهة رسمية وليس من تقارير أجنبية أو قنوات عربية أو من حماس نفسها"

أكد مسؤولون في إسرائيل أن إرجاء عملية إطلاق سراح المختطفين إلى الجمعة لا يعني أن الاتفاق مع حماس في خطر. وبحسب التقديرات، فهذه أمور فنية وليست مسألة يمكن أن تضر بالاتفاق، الذي يجب أن يشمل إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة في نفس الوقت الذي يتم فيه وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وفق النشر في واينت، الخميس.

تلقى الجهاز السياسي انتقادات على خلفية التئام مؤتمر صحفي أمس أعلن من خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خروج الصفقة الى حيز التنفيذ الخميس، فيما تم الإعلان صباح الخميس عن تأجيل الصفقة بسبب عدم اشتمال قائمة الأسماء التي استلمها رئيس الموساد ددي برنياع من القطريين حيث اتضح لاحقا وجود نقص في المعلومات عن بعض الرهائن بضمن الخمسين المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقالت مصادر مطلعة إن "قرار عقد المؤتمر الصحفي يتجاوب مع الرغبة في إطلاع مواطني إسرائيل على المعلومات المتعلقة بالصفقة من جهة رسمية وليس من تقارير أجنبية أو قنوات عربية أو من حماس نفسها". وقيل أيضا إنه بالرغم من التخبطات التي رافقت المسؤولين فقد تقرر عقد المؤتمر قبل التأكد نهائيا من الأسماء.

وكان ذاك رئيس مجلس الأمن القومي الوزير تساحي هنغبي الذي تنبه إلى الخلل قبل منتصف ليل أمس وأعلن عن تأجيل تنفيذ الصفقة إلى الجمعة مع التشديد على أن العقبة لا تتعدى كونها تقنية ولا خوف على سلامة الاتفاق نفسه.