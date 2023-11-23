وبحسب المصدر، فإنه ليس من الواضح ما هي المتطلبات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ظهر (الخميس) عن مصدر إسرائيلي أن حماس قدمت مطالب إضافية قبيل التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن ما لا يقل عن 50 طفلا وامرأة من قطاع غزة. وبحسب المصدر، فإنه ليس من الواضح ما هي المتطلبات.

وقال مسؤول سياسي في حديث لموقع "واينت" إن حماس قدمت طلبا أو تحفظا محددا، وهو ما يعتبره الجانب الإسرائيلي حلا، فيما تستعد وزارة الخارجية القطرية لبيان قد يأتي بشأن موعد تنفيذ الإتفاق.

وفي إسرائيل، هناك تفاؤل حذر بشأن خيار إتمام الصفقة غداً، لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت قائمة أسماء المفرج عنهم ستسلم إلى إسرائيل الليلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إحدى نقاط الخلاف بين الطرفين هي طريقة تعامل الصليب الأحمر مع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وخلاف آخر هو الطريقة التي سيتم بها نقل الرهائن إلى إسرائيل والنقطة التي من خلالها سيغادرون القطاع، وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل فإن حماس تريد خروج الرهائن من القطاع عبر سيارات إسعاف مصرية وليس بالتعاون مع الصليب الأحمر.

نتذكر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال الليلة الماضية دفي المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الأمن يوآف غالانت والوزير بيني غانتس: "لقد أجرينا مفاوضات صعبة. ويتضمن الإتفاق الموافقة على زيارات الصليب الأحمر، وأتوقع منه أن يقوم بواجبه".

بالإضافة إلى ذلك، زعم مسؤولون مصريون في حديث مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القاهرة تلقت من حماس قائمة بأسماء المختطفين العشرة الأوائل الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة وإعادتهم إلى إسرائيل. وحتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي إسرائيلي على وجود مثل هذه القائمة.

وكانت الاتفاق المعلن الذي يفترض أن يسري منذ اليوم الخميس، لأربعة أيام والذي يشمل هدنة في القصف والقتال المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يقضي بتحرير حماس لخمسين رهينة احتجزوا خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل، على أن تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.