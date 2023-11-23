المتحدث باسم الخارجية القطرية: هناك قوائم بأسماء المواطنين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الصفقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه "سيتم إطلاق الدفعة الأولى المكونة من 13 مواطناً من الأسر في قطاع غزة غداً عند الساعة الرابعة عصراً". وبحسب قوله فإن "المساعدات الإنسانية ستبدأ بالتدفق إلى القطاع بمجرد بدء وقف إطلاق النار".

وأكّد الجناح العسكري لحركة حماس تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ويعلن أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة أربعة أيام - ابتداءً من يوم غد الساعة 07:00 صباحاً. وأكدت كتائب عز الدين القسام: "سنطلق سراح 50 أسيرًا خلال الأيام الأربعة".

وبحسب ما أعلنه الجناح العسكري لحركة حماس فإن هذه هي بنود الصفقة: "ستتوقف طائرات العدو عن الطيران بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، وستتوقف طائرات العدو عن الطيران لمدة 6 ساعات يوميا في مدينة غزة وشمال القطاع". ، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، وسيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، وتدخل 200 شاحنة مساعدات وطب إلى كل منطقة من مناطق قطاع غزة يومياً، أربع شاحنات من المواد الغذائية. الوقود وغاز الطهي سيدخل كل مناطق قطاع غزة كل يوم".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل تلقت قائمة أولية بأسماء المختطفين المقرر إطلاق سراحهم. وذكرت أن "المسؤولين المعينين يتحققون من تفاصيل القائمة وهم حاليا على اتصال بجميع العائلات".