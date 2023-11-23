لن يتم استجواب الأطفال، وسيتم علاج النساء فقط من قبل طبيبات وممرضات| ماذا ينتظر المختطفين العائدين من القطاع؟ - تقرير

سيستقبل المختطفين الأوائل من أيدي الصليب الأحمر سيكون نائب كبير الأطباء في الجيش الإسرائيلي

بحسب بيان الخارجية القطرية، فمن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس غدًا (الجمعة) في الساعة 07:00 صباحًا، وفي الساعة 16:00 من المفترض إطلاق سراح 13 رهينة من قطاع غزة.

ومن سيستقبل المختطفين الأوائل من أيدي الصليب الأحمر سيكون نائب كبير الأطباء في الجيش الإسرائيلي، ومن المخرج الحدودي سيتم نقلهم إلى قاعدة القوات الجوية (حتسريم) بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسؤولو الصحة العقلية أيضًا للعلاج الأول.

وفي قاعدة "حتسيريم"، سيخضعون لعملية أولية من الاختبارات الطبية ومن هناك سيتم إجراء أول مكالمة هاتفية بينهم وبين العائلات. وسيتم بعد ذلك نقلهم بالسيارة أو المروحية حسب الضرورة إلى خمسة مستشفيات حيث سيتم توزيعهم. المستشفى الرئيسي الذي سيتوجهون إليه هو سوروكا في بئر السبع، إلى مجمع معزول في المستشفى مع خيارات إقامة قريبة للعائلة تم إعدادها مسبقًا.

وإذا كانت هناك حاجة طبية محددة، فسيتم نقل المختطفين إلى مستشفيات أخرى مثل شيبا في تل هشومير وإيخيلوف في تل أبيب. إذا تعرفت القوات على المختطفين الذين يجدون صعوبة في التحرك من المبنى، فسيتم إحضار العائلة إلى القاعدة القريبة من بئر السبع. والشرطة مستعدة لإغلاق الطرق بين كيرم شالوم ونيتسانا ومعسكر "حتسيريم" للسماح بالنقل السريع والحراسة القريبة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه "سيتم إطلاق الدفعة الأولى المكونة من 13 مواطناً من الأسر في قطاع غزة غداً عند الساعة الرابعة عصراً". وبحسب قوله فإن "المساعدات الإنسانية ستبدأ بالتدفق إلى القطاع بمجرد بدء وقف إطلاق النار".