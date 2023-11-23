وزير الاتصالات اقترح للحكومة وقف تمويل صحيفة هآرتس بسبب "نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة أثناء الحرب"

قدم وزير الاتصالات د. شلومو قرائي للحكومة مقترح قرار بوقف تمويل صحيفة هآرتس

قدم وزير الاتصالات د. شلومو كارعي للحكومة اليوم (الخميس) اقتراحًا لاتخاذ قرار بوقف تمويل صحيفة هآرتس، بما في ذلك وقف رسوم الإعلانات والاشتراك لجميع مستخدمي خدمة الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك، الوزارات الحكومية وأي شركة حكومية – وذلك في ضوء ما وصفه بـ”نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة بشكل مستمر، والسعي ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب”.

وجاء في تفسير الاقتراح الذي قدمه الوزير : "إن صحيفة هآرتس تتخذ خطا مضرًا، مما يقوض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري وصمودنا الاجتماعي. ووقف شراء الخدمات من صحيفة هآرتس من قبل الهيئات الحكومية سيقلل من الضرر الجسيم الذي يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط من خلال المنشورات في الصحيفة، ولكن أيضًا من حقيقة أنهم ملزمون بأن تكون دولة إسرائيل ممولة لصحيفة هآرتس، وللحكومة سلطة أن تقرر أنها غير مهتمة بأن تكون ممولة لصحيفة هآرتس. ممولة لصحيفة تعمل على تقويض دولة إسرائيل في زمن الحرب وتقويض روح جنود إسرائيل وسكانها في الوقوف في وجه العدو".

وقال الوزير كارعي:" في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا ببسالة ضد حماس وداعش من أجل وطننا، وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي تضر بأمن الدولة، لا يعقل أن تستمر صحيفة إسرائيلية بأن تكون ممولة جزء من قبل الجمهور الإسرائيلي، بينما تشكل بوقًا تحربضيًا لأعداء إسرائيل. الدعاية في خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، في حين تقديم الأكاذيب، باستخدام معاداة الصهيونية والمصطلحات المعادية لإسرائيل، يجب ألا تحدث بين صفوفنا. هذا حقنا القانوني وواجبنا الأخلاقي تجاه مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي".

وكانت الشرطة الإسرائيليةقد وصفت، منذ يومين صحيفة "هارتس" بالمضللة بعد أن نقلت عن مصادر بالشرطة ما يفيد بأن مروحية للجيش أصابت إسرائيليين في مهرجان "نوفا"، الذي أقيم بغلاف غزة في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، خلال مهاجمة عناصر حماس.