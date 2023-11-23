تقرير: "إسرائيل تدرس مقترحاً جديداً لقطاع غزة بعد الحرب"

كشف مسؤول مصري في صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أن إسرائيل "تفكر في مقترح جديد بشأن إدارة قطاع غزة، بعد رفض المقترحات السابقة"

كشف مسؤول مصري، اليوم (الخميس)، في صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أن إسرائيل "تفكر في مقترح جديد بشأن إدارة قطاع غزة، بعد رفض المقترحات السابقة". وبحسب قوله، فإن الاقتراح يقوم على تشكيل حكومة فلسطينية مع تشكيل "مجلس مدني" يتكون من زعماء محليين وزعماء عائلات كبيرة غير مرتبطة بحماس ورجال أعمال أصحاب شركات كبيرة في القطاع، سيحصلون على دعم من ممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال المسؤولون المصريون، الذين قدموا للصحيفة معلومات عن الخطط الإسرائيلية لليوم التالي للحرب فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة ومعبر رفح، إن إسرائيل تعتقد أن معبر رفح لن يتمكن من مواصلة العمل لأنه مغلق. فعلته قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر - والخطة عبارة عن آلية جديدة ستتضمن إدخال التكنولوجيا وأساليب المراقبة - لضمان "عدم مرور أي مواد يمكن للمقاومة استخدامها".

وذكر مصدر آخر أن إسرائيل، التي استعرضت الموضوع في مباحثاتها، تسعى إلى تغيير إدارة المعبر بما يمنحها دورا رسميا لجهة الإشراف والرقابة على نشاطه، إلى جانب توسيع أدوار الهيئات الدولية على الحدود.

وكشف المصدر أن إسرائيل تريد إعادة بناء المعبر في نهاية الحرب، باستخدام المزيد من الوسائل التكنولوجية والكاميرات لغرض عمليات المراقبة. لكن المصدر قال إن مصر تركز حاليا على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب - ولا تركز على قضية المرحلة الانتقالية - وأن الحديث عن المستقبل قبل انتهاء القتال "عديم الفائدة" بالنسبة لها.