English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في إسرائيل
  • تقارير إسرائيليّة: بحسب الاتفاق على الصليب الأحمر أن يزور المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم

تقارير إسرائيليّة: بحسب الاتفاق على الصليب الأحمر أن يزور المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم

i24NEWS

دقيقة 5
صور المدنيين الذين احتجزهم حماس كرهائن في غزة موضوعة على الكراسي في قاعة اجتماعات الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، 15 نوفمبر، 2023.
Photo by Yonatan Sindel/Flash90صور المدنيين الذين احتجزهم حماس كرهائن في غزة موضوعة على الكراسي في قاعة اجتماعات الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، 15 نوفمبر، 2023.

تزعم إسرائيل أن الخطوط العريضة للاتفاق مع حماس وقطر ومصر والولايات المتحدة تشمل بندًا يلزم حماس بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم

تزعم إسرائيل أن الخطوط العريضة للاتفاق مع حماس وقطر ومصر والولايات المتحدة تشمل بندًا يلزم حماس بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم، وكجزء من الاتفاق يجب تزويدهم بالأدوية. واليوم (الخميس) تردد أن حماس رفضت ذلك، وأن ذلك كان أحد أسباب تأخير تنفيذ الصفقة. و أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "بمجرد الاتفاق على مثل هذه الزيارات، سنكون على استعداد لتنفيذها".

Video poster

وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق اليوم عما إذا كان الصليب الأحمر سيزور المختطفين الذين سيبقون في الأسر، كما طالبت إسرائيل في إطار المفاوضات. ولم يخض المتحدث في التفاصيل، وأجاب: "ليس لدي أي معلومات عن الموضوع". وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، إن من المفترض بالفعل أن تقوم المنظمة بزيارة المختطفين كجزء من الاتفاق.

Video poster

وفي هذه الأثناء سيشارك الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل كامل في عملية تحرير المختطفين. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن المنظمة تعتزم الحفاظ على "السرية" فيما يتعلق "بآلية وتفاصيل اتفاق تبادل الأسرى" في الصفقة بين إسرائيل وحماس. وأضاف أن سبب هذه السرية هو نجاح الآلية.

Video poster

أعلن الصليب الأحمر أن المختطفين الـ 13 الذين سيتم إطلاق سراحهم غدًا كجزء من الخطوة الأولى في الصفقة مع حماس، سيتم نقلهم من غزة إلى مصر، عبر معبر رفح - ومن ثم إلى إسرائيل. وقال البيان "نأمل أن تساهم التهدئة في تقديم المساعدات لقطاع غزة بأكمله".

ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح أول المختطفين في تمام الساعة الرابعة عصرًا، أي بعد تسع ساعات من بدء وقف إطلاق النار، ضمن الصفقة، على أن يتم نقلهم فورًا لإجراء فحوصات طبية. ومن هناك سيتم إجراء أول مكالمة هاتفية بينهم وبين العائلات. وسيتم بعد ذلك نقلهم بالسيارة أو المروحية حسب الضرورة إلى خمسة مستشفيات. المستشفى الرئيسي الذي سيتوجهون إليه هو سوروكا في بئر السبع، إلى مجمع معزول في المستشفى مع خيارات إقامة قريبة من العائلة تم إعدادها مسبقًا.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق