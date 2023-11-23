تقارير إسرائيليّة: بحسب الاتفاق على الصليب الأحمر أن يزور المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم

تزعم إسرائيل أن الخطوط العريضة للاتفاق مع حماس وقطر ومصر والولايات المتحدة تشمل بندًا يلزم حماس بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم

تزعم إسرائيل أن الخطوط العريضة للاتفاق مع حماس وقطر ومصر والولايات المتحدة تشمل بندًا يلزم حماس بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم، وكجزء من الاتفاق يجب تزويدهم بالأدوية. واليوم (الخميس) تردد أن حماس رفضت ذلك، وأن ذلك كان أحد أسباب تأخير تنفيذ الصفقة. و أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "بمجرد الاتفاق على مثل هذه الزيارات، سنكون على استعداد لتنفيذها".

وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق اليوم عما إذا كان الصليب الأحمر سيزور المختطفين الذين سيبقون في الأسر، كما طالبت إسرائيل في إطار المفاوضات. ولم يخض المتحدث في التفاصيل، وأجاب: "ليس لدي أي معلومات عن الموضوع". وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، إن من المفترض بالفعل أن تقوم المنظمة بزيارة المختطفين كجزء من الاتفاق.

وفي هذه الأثناء سيشارك الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل كامل في عملية تحرير المختطفين. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن المنظمة تعتزم الحفاظ على "السرية" فيما يتعلق "بآلية وتفاصيل اتفاق تبادل الأسرى" في الصفقة بين إسرائيل وحماس. وأضاف أن سبب هذه السرية هو نجاح الآلية.

أعلن الصليب الأحمر أن المختطفين الـ 13 الذين سيتم إطلاق سراحهم غدًا كجزء من الخطوة الأولى في الصفقة مع حماس، سيتم نقلهم من غزة إلى مصر، عبر معبر رفح - ومن ثم إلى إسرائيل. وقال البيان "نأمل أن تساهم التهدئة في تقديم المساعدات لقطاع غزة بأكمله".

ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح أول المختطفين في تمام الساعة الرابعة عصرًا، أي بعد تسع ساعات من بدء وقف إطلاق النار، ضمن الصفقة، على أن يتم نقلهم فورًا لإجراء فحوصات طبية. ومن هناك سيتم إجراء أول مكالمة هاتفية بينهم وبين العائلات. وسيتم بعد ذلك نقلهم بالسيارة أو المروحية حسب الضرورة إلى خمسة مستشفيات. المستشفى الرئيسي الذي سيتوجهون إليه هو سوروكا في بئر السبع، إلى مجمع معزول في المستشفى مع خيارات إقامة قريبة من العائلة تم إعدادها مسبقًا.