وقف إطلاق النار على قطاع غزة ابتداءً من السابعة صباحًا وتحرير المختطفين الساعة الرابعة

هدنة لمدة 4 أيام، وترقب اسرائيلي كبير لإطلاق سراح المختطفين

إذا لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة، فإن صفقة المختطفين ستبدأ اليوم (الجمعة)، مصحوبة بيقظة وتوقع كبير بأن تؤتي الخطوة ثمارها - وستؤدي إلى إطلاق سراح تدريجي لـ 50 إسرائيليًا، مع احتمال إطلاق سراح إضافي إذا استمرت الهدنة.

وكجزء من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، يدخل صباح اليوم وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحليّ، حيث سيمتنع الجيش الإسرائيلي خلاله عن شن هجمات للسماح لحماس بجمع المختطفين وتسليمهم للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي الدفعة الأولى التي ستتم اليوم من بين الأربع، من المفترض أن تقوم حماس بإطلاق سراح 13 مختطفًا - من النساء والأطفال. وسلمت حماس قائمة المفرج عنهم للقطريين أمس حوالي الساعة 16:00، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم اليوم، في نفس الوقت تقريبًا في أحد معبري رفح أو نيتسانا. وسيتم اتخاذ القرار بشأن مكان الإفراج خلال النهار، والجيش الإسرائيلي جاهز لاستقبالهم في كلا المعبرين.

Article 27A of the Israeli copyright law الأطفال الذين احتجزتهم حماس كرهائن

ستقوم حماس بتسليم المختطفين إلى ممثلي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبعد ذلك سيتم تسليمهم إلى ممثلين عن الجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع إجراء أول محادثة هاتفية بين المختطفين وعائلاتهم في إسرائيل فورا لحظة الاستلام. وفي وقت لاحق، ستتمكن العائلات من مقابلة المفرج عنهم في المستشفى الذي سيتم نقلهم إليه.

وفور وصول المختطفين ميدانياً، سيتم إجراء مراجعة طبية سريعة لحالتهم، وفي حال احتاج أي منهم إلى علاج طبي عاجل، سيتم نقله على الفور إلى مستشفى سوروكا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى أحد المراكز الطبية الخمسة المخصصة لهذا الغرض، حيث سيتم علاجهم في مجمع معزول واستقبالهم من قبل سلسلة من الموظفين الذين تم تدريبهم لهذا الغرض في الأسابيع الأخيرة، و كما حضروا ورش عمل بمشاركة أسرى الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعلمت أيضاً من تجربة الولايات المتحدة الغنية في التعامل مع المختطفين.

وبعد العلاج الطبي والاجتماع مع العائلات، ستخضع النساء لتحقيق أمني. وفي إسرائيل تقرر عدم استجواب الأطفال في المرحلة الأولى، والسماح لهم بالتعافي من الصدمة التي مروا بها.

وبعد أن تنتهي إسرائيل من عملية استقبال المختطفين، فإنها ستطلق سراح 39 أسيراً فلسطينياً من قاصرين ونساء. وسيتم إطلاق سراحهم إلى مناطق إقامتهم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ويتم تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين بثلاثة أسرى لكل أسير يتم تحريره من الأسر في غزة.

ومع دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، فإن قوات الجيش الإسرائيلي سوف تتمركز على خطوط محددة سلفاً ـ ولن تنسحب من المنطقة. وتقدر إسرائيل أنه قد تكون هناك انتهاكات تكتيكية لوقف إطلاق النار، وأشار مصدر أمني إلى أنه إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار، فلن يتمكن مقاتلوها من العودة إلى الأنفاق - وسيتم القضاء عليهم فورًا.