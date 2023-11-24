تغطية|الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان غزة: "الحرب لم تنته، لا تأتوا إلى شمال قطاع غزة"
الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و حماس تدخل حيز التنفيذ وتحرير 13 أسر مختطف الساعة الرابعة
الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و حماس تدخل حيز التنفيذ وتحرير 13 أسر مختطف الساعة الرابعة|| هاجم الجيش الإسرائيلي جميع أنحاء قطاع غزة الليلة أيضًا، في الساعة 06:45 تم إطلاق إنذار في نير عوز - وفي الساعة 07:15 في كيسوفيم وعين هشولشا، على الرغم من وقف إطلاق النار | بعد منتصف الليل بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافًا لحزب الله واستهدف مواقع في لبنان بعد يوم قتالي آخر | قبل وقف إطلاق النار، الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تحت مستشفى الشفاء
| الجيش الإسرائيلي يحذر من عدم اليقين و"التغييرات خلال العملية"، ويؤكد: "سوف تتمركز القوات على خطوط وقف إطلاق النار وستكون قادرة على التحرك عليها في حال أي انتهاك للإتفاق | سيتم أيضًا إطلاق سراح 23 تايلانديًا
صفقة المختطفين: جهاز الأمن الإسرائيلي يبدأ بالتحضير لإطلاق سراح 39 أسيرة أمنية وقاصرا فلسطينيا
بدأت مصلحة السجون الاستعداد لإطلاق سراح الأسيرات والقاصرات الأمنيات الـ 39 من سجون الدامون ومجيدو وعوفر تمهيداً لإطلاق سراحهن ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح 13 مختطفاً من سجون حماس في وقت سابق. ويتضمن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع ممثلي الصليب الأحمر إجراء فحوصات طبية وتحديد هوية معينة وإعادة المعدات.
وفي نهاية الإجراء، سيتم تجميع جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إسرائيل تحذر النازحين من العودة إلى منازلهم في شمال غزة
حذر الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم من العودة إليها رغم دخول الهدنة مع حماس حيز التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى الشمال ممنوعة وخطيرة .
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أكملنا استعدادتنا العملياتية عند خطوط التهدئة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار.
2.2 مليون شخص في غزة بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة
قال برنامج الغذاء العالمي أمس الخميس إن 2.2 مليون شخص (عدد سكان قطاع غزة) يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
مسؤؤول أمني: البند الذي يقضي بزيارات الصليب الأحمر للمختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف
قبل وقف إطلاق النار، الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تحت مستشفى الشفاء
ذكر الجيش الاسرائيلي أن القوات أنهت استعداداتها العملياتية للهدنة التي تستمر أربعة أيام، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح المختطفين، وأنها دمرت النفق الذي تم اكتشافه في الشفاء.
وأفادت التقارير أنه "في الساعة الأخيرة، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقيادة الفرقة 36 ومشاركة قوات خاصة من وحدة يالام بتدمير طريق من الأنفاق تحت الأرض وعدد من فتحات الأنفاق في منطقة مستشفى الشفاء".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة: "الحرب لم تنته، لا تأتوا إلى شمال قطاع غزة"
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، مقطع فيديو لسكان غزة أعلن فيه: "الحرب لم تنته بعد. إن تعليق الهجمات لأغراض إنسانية هو إجراء مؤقت. المنطقة الشمالية من قطاع غزة منطقة حرب خطيرة يمنع التنقل فيها. لسلامتكم، عليكم البقاء في المنطقة الإنسانية جنوب قطاع غزة. ويمكن المرور فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله".
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخ واحدا أطلق من غزة
سماع صافرات الإنذار تدوّي في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل وأنباء عن اطلاق صواريخ على منطقة كيسوفيم بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ
الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و حماس تدخل حيز التنفيذ وتحرير المختطفين الساعة الرابعة
إذا لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة، فإن صفقة المختطفين ستبدأ اليوم (الجمعة)، مصحوبة بيقظة وتوقع كبير بأن تؤتي الخطوة ثمارها - وستؤدي إلى إطلاق سراح تدريجي لـ 50 إسرائيليًا، مع احتمال إطلاق سراح إضافي إذا استمرت الهدنة.
وكجزء من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، يدخل صباح اليوم وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحليّ، حيث سيمتنع الجيش الإسرائيلي خلاله عن شن هجمات للسماح لحماس بجمع المختطفين وتسليمهم للصليب الأحمر والهلال الأحمر. || تقرير مفصّل