المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة: "الحرب لم تنته، لا تأتوا إلى شمال قطاع غزة"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، مقطع فيديو لسكان غزة أعلن فيه: "الحرب لم تنته بعد. إن تعليق الهجمات لأغراض إنسانية هو إجراء مؤقت. المنطقة الشمالية من قطاع غزة منطقة حرب خطيرة يمنع التنقل فيها. لسلامتكم، عليكم البقاء في المنطقة الإنسانية جنوب قطاع غزة. ويمكن المرور فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله".