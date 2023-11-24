الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و حماس تدخل حيز التنفيذ وتحرير 13 أسر مختطف الساعة الرابعة

الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و حماس تدخل حيز التنفيذ وتحرير 13 أسر مختطف الساعة الرابعة|| هاجم الجيش الإسرائيلي جميع أنحاء قطاع غزة الليلة أيضًا، في الساعة 06:45 تم إطلاق إنذار في نير عوز - وفي الساعة 07:15 في كيسوفيم وعين هشولشا، على الرغم من وقف إطلاق النار | بعد منتصف الليل بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافًا لحزب الله واستهدف مواقع في لبنان بعد يوم قتالي آخر | قبل وقف إطلاق النار، الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تحت مستشفى الشفاء

| الجيش الإسرائيلي يحذر من عدم اليقين و"التغييرات خلال العملية"، ويؤكد: "سوف تتمركز القوات على خطوط وقف إطلاق النار وستكون قادرة على التحرك عليها في حال أي انتهاك للإتفاق | سيتم أيضًا إطلاق سراح 23 تايلانديًا