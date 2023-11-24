إيلون ماسك سيزور إسرائيل بما فيها منطقة غلاف غزة

من المقرر أن يقوم إيلون ماسك بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يزور ماسك، أغنى رجل في العالم، غلاف قطاع غزة

من المقرر أن يقوم إيلون ماسك بزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يزور ماسك، أغنى رجل في العالم، غلاف قطاع غزة ويرى الدمار في المستوطنات والكيبوتسات بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

وفقًا للخطة، من المفترض أن يلتقي ماسك الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب المحتوى المعادي للسامية على موقع X (تويتر سابقًا) وهاجم رابطة مكافحة التشهير، برئيس الدّولة يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يذكر أن ماسك ونتنياهو التقيا قبل أسبوعين من بدء الحرب.

وكان ماسك أعلن الشهر الماضي أنه سيربط قطاع غزة بشبكة الإنترنت الفضائية التي يملكها. وأعلن ماسك أنه ينوي منح الوصول إلى الإنترنت للمنظمات الإنسانية وممثلي الأمم المتحدة في قطاع غزة، وذلك بعد توقف البنية التحتية للإنترنت في غزة عن العمل بشكل كامل بسبب القتال.

وفاجأ تصريح ماسك إسرائيل، التي حذرت من أن هذه الخطوة ستخدم حماس. وتحدث ماسك لاحقًا مع رئيس الشاباك رونين بار وأوضح أنه "ليس في عجلة من أمره لتفعيل الاتصالات الفضائية في قطاع غزة". بالإضافة إلى ذلك، وعد أغنى رجل في العالم بأنه سيكون على اتصال مع قوات الأمن في إسرائيل.