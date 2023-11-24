قتيلان وإصابات خلال محاولة السكان العودة لشمال غزة وسط تحذيرات الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى شمالي القطاع

قتيلان وإصابات خلال محاولة السكان العودة لشمال غزة

بدأ صباح اليوم الجمعة، سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غز ة وسط ترقب اسرائيلي بالإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة مدنية بعد الظهر، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف القتلى قبل أسابيع عدة.

وينتظر الافراج عن الدفعة الأولى من الرهائن التي تضم 13 امرأة وطفلا قرابة الساعة 16:00 وتحمل هذه الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من اكتوبر.

وكانت قطر الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق الهدنة على أربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة ب150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

وبعد 15 دقيقة تقريبا على بدء سريان الهدنة، انطلقت صفارات الانذار محذرة من هجوم صاروخي في بلدات تقع بمحاذاة قطاع غزة على ما أفاد الجيش الإسرائيلي من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وبعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ حذر الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم من العودة إليها رغم دخول الهدنة مع حماس حيز التنفيذ، مؤكدا أن العودة إلى الشمال ممنوعة وخطيرة .

وفي ساعات الفجر الأولى بدأ عشرات آلاف السكان يغادرون المدارس والمستشفيات التي احتموا فيها للعودة إلى بيوتهم في المناطق الشرقية الحدودية لخان يونس ورفح والبريج والمغازي ودير البلح التي غادروها قبل أسابيع.

وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة ومصادر عبرية بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.

وكان الجيش قد حذر سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة. جاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع -ومن بينها مدينة رفح- وسط دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.