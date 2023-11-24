الفلسطينيون: سيتم إطلاق سراح 39 سجينًا أمنيًا من إسرائيل اليوم - 24 امرأة و15 صبيًا

جميع الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من سكان القدس الشرقية أو الضفة الغربية

بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، قال مسؤول فلسطيني لرويترز هذا الصباح (الجمعة) إن إسرائيل ستطلق سراح 39 فلسطينيًا من السجون اليوم، من بينهم 24 امرأة و15 صبيا. ووفقا لهم، فإن جميع الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من سكان القدس الشرقية أو الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، سيتم إطلاق سراح الفلسطينين من السّجون الإسرائيليو بالتزامن مع إطلاق سراح المختطفين الثلاثة عشر من قطاع غزة، والذي من المتوقع أن يتم عند الساعة الرابعة عصرًا. وسيتم نقل الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى مندوبية الصليب الأحمر في سجن عوفر، ومن ثم سيتم نقلهم إلى منازلهم.

وللتذكير، بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس، سيتم إطلاق سراح 13 إسرائيليًا من الأسر في غزة اليوم، على أن تطلق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين لكل واحد منهم. وخلال الأيام الأربعة لوقف إطلاق النار، سيتم إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية و150 سجينًا فلسطينيًا.

وكانت قطر الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق الهدنة على أربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة ب150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.