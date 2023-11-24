بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في غزة: هدوء في جنوب لبنان وشمال إسرائيل

الهدنة الموقتة في قطاع غزة تحيي آمالا بالعودة إلى البيوت

يخيم صباح الجمعة هدوء في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان مع الشّمال الإسرائيليّ منذ بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وفي قطاع غزة، دخلت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ سيتخللها الافراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

وتأتي الهدنة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة بعد 49 يوماً من اندلاع الحرب بعدما شنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي ردّت بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة.

وفي لبنان، أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أنه "يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة عند السابعة صباحاً".

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في منطقة مرجعيون في جنوب شرق لبنان عن سماع تبادل إطلاق قذائف قبل عشر دقائق فقط من بدء الهدنة، مشيراً إلى أنه منذ الساعة السابعة صباحاً يسود هدوء تام في المنطقة. وفي منطقة علما الشعب في جنوب غرب لبنان، أفاد أحد السكان وكالة فرانس برس عن "هدوء، ولا قصف من الجهتين".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدم وقوع أي حادث أو قصف عند الحدود مع لبنان منذ بدء الهدنة في غزة. كذلك، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي لوكالة فرانس برس إن "الوضع هادئ حتى الآن من دون وقوع تبادل لإطلاق النار".

ولم يصدر أي تصريح رسمي من حزب الله الذي لطالما أكد أن عملياته العسكرية تأتي في اطار "دعم ومساندة" حركة حماس في غزة.

ومنذ هجوم حماس، ينفذ حزب الله عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة . وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بنية تحتية تابعة لحزب الله. وينضوي حزب الله مع حركة حماس وفصائل فلسطينية وعراقية ويمنية ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران.

ويأتي الهدوء في جنوب لبنان غداة تكثيف حزب الله لاستهدافاته لمواقع إسرائيلية على وقع إعلانه مقتل سبعة من مقاتليه. وقد أعلن في بيانات منفصلة عن 22 عملية عسكرية بأسلحة مختلفة، بينها إطلاق 48 صاروخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية قرب مدينة صفد الشمالية، في أكبر عملية إطلاق للصواريخ من لبنان منذ بدء التصعيد.