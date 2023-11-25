English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله

أدهم حبيب الله، سعيد محاجنة

Said Mehajni/Adham Habiballah

دقيقة 1
دخان وقنابل مضيئة خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من منظمة حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
Ayal Margolin/Flash90دخان وقنابل مضيئة خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من منظمة حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

واستقبلت إسرائيل مساء أمس الجمعة على أراضيها 13 رهينة إسرائيليا بالإضافة إلى 12 تايلانديا وفلبينيا احتجزتهم حماس لمدة 49 يوما في غزة.

انطلقت، صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار في الجليل، تحسبا لاختراق طائرة مسيرة معادية قادمة من لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله أطلقت باتجاه إسرائيل.

Video poster

واستقبلت إسرائيل مساء أمس الجمعة على أراضيها 13 رهينة إسرائيليا بالإضافة إلى 12 تايلانديا وفلبينيا احتجزتهم حماس لمدة 49 يوما في غزة. 

وسيتم هذا السبت إطلاق سراح 13 رهينة جديدة كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس. وتنص التهدئة التي تستمر أربعة أيام قابلة للتجديد، والتي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة ومصر، على إطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

Video poster

اليوم الثاني لوقف إطلاق النار: شاحنات الوقود والمساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

تستمر شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقبل وقف إطلاق النار، قالت مصر إنه خلال الأيام الأربعة لوقف إطلاق النار، سيتم إدخال 130 ألف لتر من الوقود وأربع شاحنات غاز إلى القطاع يوميا.

تايلاند: حماس أفرجت عن 10 مواطنين وباقي 20

قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، إن 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس بعد أن أطلقت الحركة سراح 10 منهم.

وقالت الخارجية التايلاندية في بيان إن التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في عملية تبادل الأسرى الذين احتجزتهم حماس والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، أمس الجمعة، سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.

Video poster

روسيا تسير ثاني رحلة خلال يومين لإجلاء مواطنيها من غزة

قالت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، وهي ثاني رحلة من نوعها خلال يومين. 

مصر تؤكد مواصلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان مواصلة مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذكر أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.

Video poster

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيفرج عنهم السبت

قال مسؤولون إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 24 رهينة خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة أربعة أيام أمس الجمعة.

Video poster
تلقت هذه المقالة 0 تعليق