التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله

واستقبلت إسرائيل مساء أمس الجمعة على أراضيها 13 رهينة إسرائيليا بالإضافة إلى 12 تايلانديا وفلبينيا احتجزتهم حماس لمدة 49 يوما في غزة.

انطلقت، صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار في الجليل، تحسبا لاختراق طائرة مسيرة معادية قادمة من لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله أطلقت باتجاه إسرائيل.

واستقبلت إسرائيل مساء أمس الجمعة على أراضيها 13 رهينة إسرائيليا بالإضافة إلى 12 تايلانديا وفلبينيا احتجزتهم حماس لمدة 49 يوما في غزة.

وسيتم هذا السبت إطلاق سراح 13 رهينة جديدة كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس. وتنص التهدئة التي تستمر أربعة أيام قابلة للتجديد، والتي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة ومصر، على إطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.