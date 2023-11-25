التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله
واستقبلت إسرائيل مساء أمس الجمعة على أراضيها 13 رهينة إسرائيليا بالإضافة إلى 12 تايلانديا وفلبينيا احتجزتهم حماس لمدة 49 يوما في غزة.
انطلقت، صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار في الجليل، تحسبا لاختراق طائرة مسيرة معادية قادمة من لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله أطلقت باتجاه إسرائيل.
واستقبلت إسرائيل مساء أمس الجمعة على أراضيها 13 رهينة إسرائيليا بالإضافة إلى 12 تايلانديا وفلبينيا احتجزتهم حماس لمدة 49 يوما في غزة.
وسيتم هذا السبت إطلاق سراح 13 رهينة جديدة كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس. وتنص التهدئة التي تستمر أربعة أيام قابلة للتجديد، والتي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة ومصر، على إطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.
اليوم الثاني لوقف إطلاق النار: شاحنات الوقود والمساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح
تستمر شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقبل وقف إطلاق النار، قالت مصر إنه خلال الأيام الأربعة لوقف إطلاق النار، سيتم إدخال 130 ألف لتر من الوقود وأربع شاحنات غاز إلى القطاع يوميا.
تايلاند: حماس أفرجت عن 10 مواطنين وباقي 20
قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، إن 20 مواطنا تايلانديا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس بعد أن أطلقت الحركة سراح 10 منهم.
وقالت الخارجية التايلاندية في بيان إن التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة في عملية تبادل الأسرى الذين احتجزتهم حماس والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، أمس الجمعة، سيعودون إلى منازلهم بعد أن يبقوا 48 ساعة في المستشفى.
روسيا تسير ثاني رحلة خلال يومين لإجلاء مواطنيها من غزة
قالت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، وهي ثاني رحلة من نوعها خلال يومين.
مصر تؤكد مواصلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان مواصلة مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذكر أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم.
إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيفرج عنهم السبت
قال مسؤولون إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 24 رهينة خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة أربعة أيام أمس الجمعة.