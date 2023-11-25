مسؤول أمريكي : سفينة مملوكة لإسرائيل تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في المحيط الهندي

من جانب آخر، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر خاصة قولها إن "السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها".

أفادت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مسؤول أمريكي اليوم السبت، أن سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت للاستهداف في المحيط الهندي، وأضافت أن "السفينة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة".

من جانب آخر، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر خاصة قولها إن "السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها".

وفي نفس السياق، أكد مسؤول قسم الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، أنه "لم يتم تلقي تأكيد من جهات إسرائيلية حول صحة الحادثة أو ملكية السفينة لإسرائيل".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى تتوقف الحرب على القطاع. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار في الجليل، تحسبا لاختراق طائرة مسيرة معادية قادمة من لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله أطلقت باتجاه إسرائيل.