يافا أدار تعود إلى منزلها رفقة المجموعة الأولى من الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس

وكان قد انتشر لها مقطع فيديو أثناء نقلها إلى غزة على عربة غولف يقودها مسلحون من حماس بعد وقت قصير من اختطافها، بحسب ما ذكرت منظمة الرهائن والمفقودين.

عادت المجموعة الأولى من الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس بموجب الاتفاق إلى إسرائيل، الجمعة، ومن بينهم، يافا أدار، 85 عاما: هي مؤسسة كيبوتس نير عوز، وهي أكبر شخص تم احتجازه كرهينة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان قد انتشر لها مقطع فيديو أثناء نقلها إلى غزة على عربة غولف يقودها مسلحون من حماس بعد وقت قصير من اختطافها، بحسب ما ذكرت منظمة الرهائن والمفقودين.

ولا يزال حفيدها الأكبر تامير، البالغ من العمر 38 عاما وأب لطفلين، في أيدي حماس. تم نقل يافا إلى مستشفى وولفسون وتم جمع شملها مع عائلتها.

وقالت زوجة ابنها "كان هناك توتر مجنون بالأمس. اجتمعنا معًا لنرى ما إذا كان هذا يحدث بالفعل، وعندما رأيتها على شاشة التلفزيون وهي تقف على قدميها، كنت سعيدًا جدًا. كان الأمر كما لو أننا استعدنا القدس.

وعمت الفرحة في الكيبوتز، ولقد اكتشفت عائلتها اختفاء يافا، عندما انتهت مذبحة حماس في نير عوز يوم 7 أكتوبر، ولم يتمكن أحد من العثور عليها فشعرت بالقلق.

ثم تحول القلق إلى رعب عندما ظهر شريط فيديو يظهر فيه يافا أدار وهي تُنقل ملفوفة في بطانية وردية اللون في عربة غولف إلى غزة.