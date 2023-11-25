دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة. ونقل 50 شاحنة إلى شمال القطاع

وبحسب إعلان منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية، فإن الشاحنات تشمل مواد غذائية ومياه ومعدات للملاجئ وإمدادات طبية فقط

دخلت غزة اليوم (السبت)، 200 شاحنة محملة بالمعدات الإنسانية، في طريقها إلى منظمات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة.

وبحسب المتحدثة باسم منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية، فإن دخول الشاحنات تمت الموافقة عليه من المستوى السياسي، في إطار التفاهمات التي مكنت من وقف إطلاق النار بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وخضعت الشاحنات، التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، لفحص أمني إسرائيلي على معبر نيتسانا. ومن هناك، تم نقل 50 منهم إلى شمال قطاع غزة، من قبل مسؤولي الأمم المتحدة، عبر المعبر الإنساني في المنطقة. وبحسب إعلان المنسق فإن الشاحنات تشمل مواد غذائية ومياه ومعدات للملاجئ ومستلزمات طبية فقط.

وسيتم هذا السبت إطلاق سراح 13 رهينة جديدة كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حماس. وتنص التهدئة التي تستمر أربعة أيام قابلة للتجديد، والتي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة ومصر، على إطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة و150 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.