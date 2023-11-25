غالانت: لن نغادر غزة حتى استعادة كافة الإسرائيليين ونتنياهو يجري مشاورات موسّعة

رئيس أركان الجيش: الجيش سيتابع العملية البرية إن لم يفرج عن المحتجزين منتصف الليلة

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما هاتفيا للوضع مع السكرتير العسكري، ورئيس مجلس الأمن القومي، ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

وفي المشاورة، يناقش أعضاء مجلس الحرب وكبار المسؤولين الأمنيين مسألة ما سيحدث للصفقة وماذا ستفعل إسرائيل إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين بحلول منتصف الليل. رئيس الموساد يطلع المجلس على الاتصالات مع القطريين ورئيس الشاباك على الاتصالات مع المصريين.

وتعمل كل من قطر ومصر بكل قوة وراء الكواليس في محاولة لحل الأزمة وإيجاد صيغة تسمح بتنفيذ النبضة الثانية الليلة. ومن ناحية أخرى، يقول مسؤولون سياسيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان سيتم حل هذه المشكلة. ومن ناحية أخرى، تستعد إسرائيل أيضاً لاحتمال عدم إطلاق سراح المختطفين.

من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي يواف غالانت بأن بلاده "لن تترك غزة حتى إعادة المخطوفين"، مضيفا "سنستنفد كل الفرص لإعادة مزيد من المخطوفين وكل مفاوضات لتحريرهم ستكون تحت إطلاق النار".

ودخل وزير الأمن يوآف غالانت إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث التقى بمقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة والبحرية، وفي نهاية اللقاء قيم الوضع وقال "لن نغادر غزة حتى يتم إعادة جميع المختطفين". وسنستغل الفرصة لإحضار المزيد من الرهائن، وأي مفاوضات لإطلاق سراحهم ستكون تحت النار". وهذه هي المرة الأولى منذ فك الارتباط عام 2005 التي يدخل فيها وزير أمن إسرائيلي إلى القطاع.