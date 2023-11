سماع انفجارات في مدينة ايلات جنوب إسرائيل بعد تشغيل القبة الحديدية

شغلت منظومة القبة الحديدية مساء اليوم في ايلات بعد رصد هدف مشبوه اقترب من المدينة- على مسافة كيلومترات جنوبي المدينة. بسبب عدم وجود تهديد على المدينة ، لم يتم تشغيل صافرات الإنذار في المدينة، لكن سمعت انفجارات كبيرة في المدينة.

