سماع انفجارات في مدينة ايلات جنوب إسرائيل بعد تشغيل القبة الحديدية

سمعت مساء اليوم انفجارات في مدينة ايلات بعد تشغيل منظومة القبة الحديدية تجاه هدف مشبوه

شغلت منظومة القبة الحديدية مساء اليوم في ايلات بعد رصد هدف مشبوه اقترب من المدينة- على مسافة كيلومترات جنوبي المدينة. بسبب عدم وجود تهديد على المدينة ، لم يتم تشغيل صافرات الإنذار في المدينة، لكن سمعت انفجارات كبيرة في المدينة.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقا أن انه تم اطلاق صواريخ اعتراضية تجاه أهداف جوية مشبوهة في البحر الأحمر والحدث انتهى وذكر إنه "يتم فحص الامكانية أن الحديث يدور عن رصد كاذب. ولك يتم رصد تسلل الى الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تشغيل الإنذارات وذلك وفقا للسياسة المتبعة".

ويشار الى أن أنظمة الكشف تعمل بحساسية عالية بسبب التوتر الأمني، وحتى أنه أطلقت صباح اليوم صواريخ اعتراضية على الحدود الشمالية تجاه طيور كبيرة، وليس تجاه أجسام طائرة لحزب الله، كما اعتقدوا في البداية، الرصد الخاطئ أدى الى تفعيل صافرات الإنذار بعدد من البلدات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

ويشار الى أن الحوثيين في اليمن أطلقوا خلال الأسابيع الأخيرة طائرات مسيرة وصواريخ تجاه ايلات، غالبيتها تم اعتراضها من قبل المنظومات الدفاعية، من أهمها منظومة "حيتس 3".