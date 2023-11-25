مقال فلسطينيين جراء تبادل إطلاق النار في جنين

تعمل قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي مساء اليوم (السبت) في مخيم جنين للاجئين في عملية واسعة النطاق لإحباط البنية التحتية للفصائل. ومن بين أمور أخرى، تعمل هناك قوات احتياطية تحت قيادة الفرقة 646 (مظليين احتياطيين) إلى جانب قوات حرس الحدود وقوات الهندسة.

وفي محيط مستشفى جنين، حدث تبادل لإطلاق النار بين جنود من الجيش الإسرائيلي ومسلحين ألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات.

وأطلق المقاتلون النار على الفلسطينيين، وبحسب التقارير الفلسطينية، قتلوا اثنين منهم. وقال مسؤول أمني: "إننا نمارس ضغوطًا شديدة من خلال سلسلة عالية جدًا من العمليات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات. وسيتم حل المجموعة المسلحة في مخيم جنين للاجئين والقضاء عليها".

وتأتي هذه العمليات في قلب مدينة جنين ضمن حملة واسعة. ومنذ بداية الحرب، تم تنفيذ 12 غارة جوية حتى الآن نفذها سلاح الجو في منطقة الضفة الغربية.