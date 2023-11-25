كيف حلت الأزمة الليلة، بعد تأخير حماس تنفيذ الاتفاق لتسليم الدفعة الثانية من المختطفين الإسرائيليين؟

اتصال من الرئيس بايدن وجهود مصرية وقطرية لحل الأزمة وتطبيق صفقة التبادل لإعادة المختطفين الإسرائيليين

على مدار ساعات بدا وكأن تطبيق الاتفاق المرتبط بالدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لن يتم، وذلك بعد ان اتهمت حماس إسرائيل أنها انتهكت الاتفاق. وعلى ضوء ذلك أجريت خلال الساعات الأخيرة نقاشات في كاينيت الحرب الإسرائيلي مع مسؤولين في امنيين، وفي الخلفية أفادت تقارير بأن مصر بذلت جهودا حثيثة لإتمام عملية التبادل اليوم.

وبعد ساعات من الانتظار بدا خلالها أن الدفعة الثانية لن تتم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية " بأن "مصر نجحت بإنهاء الأزمة والدفعة الثانية من الصفقة ستتم كما هو مخطط لها". وبعد وقت قصير من ذلك، افيد من القاهرة بأن "الجهود قريبة من الوصول الى نتائج إيجابية" وفي المقابل أعلن البيت الأبيض أنه "يعمل مع مصر وقطر وإسرائيل لتطبيق الصفقة".

وفي هذه النقطة دخل الرئيس جو بايدن للصورة، وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، ادريان واتسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع أمير قطر ومع رئيس حكومة قطر، كجزء من جهود الإدارة الأمريكية لحل الخلافات. مسؤولون كبار في واشنطن تواصلوا مع مسؤولين في إسرائيل، قطر ومصر، وحصل مسؤولون في البيت الأبيض على بلاغ من قطر بأنه تم حل الخلاف، وان الصليب الأحمر سيستلم المخطوفين الإسرائيليين الذين يشملون خمسة أطفال وثمانية نساء.

وبعد ورود تأكيد بأن المرحلة الثانية من الإفراج عن المختطفين من أسر حماس ستتم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها "تأمل أن يتم تمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء مفعول الاتفاق الحالي- وأن يقود هذا الى مفاوضات متقدمة لهدنة طويلة المدى لوضع حد للعنف".