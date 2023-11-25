صورة حيرت العالم العربي وسكان غزة، هل هذه مقاتلة بوحدة الظل السرية التابعة لحماس أم أنها مجرد مقاتل؟
ظهر هذا المسلح خلال تسليم الدفعة الأولى من المختطفين الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم أمس الجمعة
احتار سكان قطاع غزة وأيضا العالم العربي حول مسألة إن كان إحدى المقاتلين من حماس الذين وثقوا خلال عملية الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين الجمعة هو بالأحرى مقاتلة تنتمي الى كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة حماس.
الصورة التي انتشرت في العالم العربي تسببت بحيرة كبيرة إن كان هناك مقاتلة تنتمي الى وحدة الظل- الوحدة الأكثر سرية في حماس. الحديث يدور عن وحدة مهمتها تأمين الحراسة والحماية للمختطفين- وهي نفس الوحدة التي احتجزت أيضا غلعاد شاليط.
وقبل نشر الصورة لم يكن من المقبول وجود مقاتلة من بين طاقم الوحدات الرفيعة أو السرية التابعة لحركة حماس.
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