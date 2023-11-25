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صورة حيرت العالم العربي وسكان غزة، هل هذه مقاتلة بوحدة الظل السرية التابعة لحماس أم أنها مجرد مقاتل؟

i24NEWS

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سيارات الصليب الأحمر تنقل المختجزين الإسرائيليين عبر معبر رفح
Atia Mohammed/Flash90سيارات الصليب الأحمر تنقل المختجزين الإسرائيليين عبر معبر رفح

ظهر هذا المسلح خلال تسليم الدفعة الأولى من المختطفين الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم أمس الجمعة

احتار سكان قطاع غزة وأيضا العالم العربي حول مسألة إن كان إحدى المقاتلين من حماس الذين وثقوا خلال عملية الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين الجمعة هو بالأحرى مقاتلة تنتمي الى كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة حماس.

Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law
Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Lawمقاتل حماس الذي بدا وكأنه مقاتلة يقف اقصى يسار الصورة، حيث أثار ظهوره ضجة وحيرة في العالم العربي وبين سكان غزة، ويظهر بالصورة مع المواطنين التايلنديين الذي سلمتهم حماس الى الصليب الأحمر

الصورة التي انتشرت في العالم العربي تسببت بحيرة كبيرة إن كان هناك مقاتلة تنتمي الى وحدة الظل- الوحدة الأكثر سرية في حماس. الحديث يدور عن وحدة مهمتها تأمين الحراسة والحماية للمختطفين- وهي نفس الوحدة التي احتجزت أيضا غلعاد شاليط.

وقبل نشر الصورة لم يكن من المقبول وجود مقاتلة من بين طاقم الوحدات الرفيعة أو السرية التابعة لحركة حماس.

https://twitter.com/i/web/status/1728137764045259087

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