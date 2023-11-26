المحررون الإسرائيليون الـ 13 من أسر حماس أخيرا في حضن عائلاتهم بعد عملية تعليق لتنفيذ إطلاق سراحهم

وصل أمس السبت عائدين إلى البلاد بإطار صفقة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عامًا بالإضافة إلى خمس نساء احتجزتهم حماس طيلة 50 يوما، وسط وقف مؤقت لإطلاق النار

وصل أمس السبت عائدين إلى البلاد بإطار صفقة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عامًا بالإضافة إلى خمس نساء احتجزتهم حماس طيلة 50 يوما، وسط الإقرار بوقف مؤقت لإطلاق النار.

وفيما يلي المختطفين الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حماس، بعد تأخير كبير، في الدفعة الثانية من صفقة التبادل:

https://twitter.com/i/web/status/1728641633443262855 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

نوعام أور (16 سنة) وشقيقته علما أور (13 سنة)، بينما لا يزال والدهم درور محتجزاً لدى حماس، في حين قُتلت والدتهم، يونات، بوحشية على يد حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ شيري فايس (53 عامًا) وابنتها نوجا فايس (18 عامًا)؛ شارون هرتزمان أفيغدوري (52 عامًا) وابنتها نوعام أفيغدوري (12 عامًا)؛ شوشان حاران (67 عامًا) وابنته عدي شوهام (38 عامًا) وطفلاها نيفيه شوهام (8 سنوات) وياهيل شوهام (3 سنوات).

إميلي هاند (8 سنوات)، وهي فتاة أيرلندية إسرائيلية كان يُخشى من أن تكون ميتة أو مفقودة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حتى تسنى للسلطات الإسرائيلية معرفة أمر احتجازها لدى حماس؛ ومايا ريغيف جربي (21 عاما)، التي لا يزال شقيقها راي في قبضة حماس؛ هيلا روتم شوشاني (12 عاماً)، التي لا تزال والدتها ريا محتجزة في غزة، على الرغم من التزام حماس بإطلاق سراح الأطفال مع أمهاتهم.