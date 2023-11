المحررون الإسرائيليون الـ 13 من أسر حماس أخيرا في حضن عائلاتهم بعد عملية تعليق لتنفيذ إطلاق سراحهم

وصل أمس السبت عائدين إلى البلاد بإطار صفقة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عامًا بالإضافة إلى خمس نساء احتجزتهم حماس طيلة 50 يوما، وسط الإقرار بوقف مؤقت لإطلاق النار.

وفيما يلي المختطفين الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حماس، بعد تأخير كبير، في الدفعة الثانية من صفقة التبادل: