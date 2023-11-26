التغطية متواصلة| إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم الأحد والقبض في جنين على قاتل الأب وابنه في حوارة

وأعلنت السلطات الأمنية الإسرائلية عن عملية خاصة في جنين تم خلالها اعتقال فلسطيني يشتبه بقيامه بقتل والد إسرائيلي وابنه في أغسطس الماضي في حوارة بالضفة الغربية

أعلنت إسرائيل استلامها قائمة بأسماء المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد حسب الخطة المتفق عليها. ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة.

وأكد المسؤول عن المختطفين والمفقودين المقدم جال هيرش حقيقة تسليم المعلومات إلى عائلات المختطفين، وأضاف "نطلب من وسائل الإعلام التصرف بالحذر المطلوب، مشيرا إلى أنه ستتم تباعا عملية تحديث للمعلومات كلما دعت الحاجة وطلب الامتناع عن نشر الشائعات".

وأفاد مركز شامير الطبي في الأثناء بوصول أربعة مواطنين تايلانديين بعد الإفراج عنهم من أسر حماس وجميعهم في حالة مستقرة.

وأعلنت السلطات الأمنية عن عملية خاصة في جنين تم خلالها اعتقال فلسطيني يشتبه بقيامه بقتل والد إسرائيلي وابنه في أغسطس الماضي في حوارة بالضفة الغربية.لمتابعة تطورات الحرب في اليوم السابق