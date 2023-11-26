التغطية متواصلة| إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم الأحد والقبض في جنين على قاتل الأب وابنه في حوارة
وأعلنت السلطات الأمنية الإسرائلية عن عملية خاصة في جنين تم خلالها اعتقال فلسطيني يشتبه بقيامه بقتل والد إسرائيلي وابنه في أغسطس الماضي في حوارة بالضفة الغربية
أعلنت إسرائيل استلامها قائمة بأسماء المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد حسب الخطة المتفق عليها. ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة.
وأكد المسؤول عن المختطفين والمفقودين المقدم جال هيرش حقيقة تسليم المعلومات إلى عائلات المختطفين، وأضاف "نطلب من وسائل الإعلام التصرف بالحذر المطلوب، مشيرا إلى أنه ستتم تباعا عملية تحديث للمعلومات كلما دعت الحاجة وطلب الامتناع عن نشر الشائعات".
وأفاد مركز شامير الطبي في الأثناء بوصول أربعة مواطنين تايلانديين بعد الإفراج عنهم من أسر حماس وجميعهم في حالة مستقرة.
وأعلنت السلطات الأمنية عن عملية خاصة في جنين تم خلالها اعتقال فلسطيني يشتبه بقيامه بقتل والد إسرائيلي وابنه في أغسطس الماضي في حوارة بالضفة الغربية.لمتابعة تطورات الحرب في اليوم السابق
الأمم المتحدة: 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى غزة منذ بدء الهدنة
أعلنت الأمم المتحدة مساء السبت أن إجمالي 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى قطاع غزة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، منها 61 مركبة قامت بتسليم المعدات الطبية والغذاء والمياه في شمال القطاع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إنه علاوة على ذلك، تم تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات ومركبة مسطحة إلى مستشفى الشفاء، في عملية هي الأكبر في قطاع غزة، "للمساعدة في عمليات الإجلاء".
الضفة الغربية: إسرائيل تعتقل فلسطينيا يشتبه في قيامه بقتل إسرائيليين اثنين في حوارة في أغسطس الماضي
في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الأحد) في مخيم اللاجئين في جنين، تم اعتقال أسامة بني فضل، وهو أصلاً من قرية عكبرة بالقرب من نابلس، من قبل مقاتلي الاحتياط. ويشتبه في أن أسامة هو من نفذ هجوم القتل المزدوج في حوارة في أغسطس 2023 والذي قُتل فيه شاي نيجاركار وابنه أفيعاد نير. وقت اعتقاله، كان أسامة مسلحا ويختبئ في شقة أحد المطلوبين في مخيم جنين للاجئين، وتم نقله إلى الشاباك لإجراء المزيد من التحقيقات. وتستمر العملية في مخيم جنين في هذا الوقت أيضًا، حسب بيان الجيش.