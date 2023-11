رئيس الوزراء الأيرلندي بعد إطلاق سراح الرهينة من أسر حماس: "لقد ضاعت وتم العثور عليها" وكوهين يوبخ السفيرة

نشر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار منشورًا على موقع X الليلة الماضية، تعقيباً على إطلاق سراح الفتاة المختطفة إميلي هاند، البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تحمل أيضًا الجنسية الأيرلندية، قائلاً إنها فُقدت "وتم العثور عليها". وكتب في منشوره: "هذا يوم فرح وارتياح كبير لإيميلي هاند وعائلتها. الطفلة البريئة التي فُقدت وتم العثور عليها الآن، يمكننا أخيرًا أن نتنفس. لقد استُجيبت صلواتنا". وبعد فترة وجيزة، قام فارادكار أيضًا بتعطيل القدرة على ترك التعليقات على المنشور.

