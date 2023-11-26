رئيس الوزراء الأيرلندي بعد إطلاق سراح الرهينة من أسر حماس: "لقد ضاعت وتم العثور عليها" وكوهين يوبخ السفيرة

"هذا بيان مؤسف. لم تكن مفقودة، بل اختطفت. ولم يتم العثور عليها، عرفت حماس مكانها وكانت تحتجزها كرهينة". "لم يكن الله هو الذي استجاب لصلواتها، بل حماس هي التي رضخت للضغط العسكري من الجيش الإسرائيلي

نشر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار منشورًا على موقع X الليلة الماضية، تعقيباً على إطلاق سراح الفتاة المختطفة إميلي هاند، البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تحمل أيضًا الجنسية الأيرلندية، قائلاً إنها فُقدت "وتم العثور عليها". وكتب في منشوره: "هذا يوم فرح وارتياح كبير لإيميلي هاند وعائلتها. الطفلة البريئة التي فُقدت وتم العثور عليها الآن، يمكننا أخيرًا أن نتنفس. لقد استُجيبت صلواتنا". وبعد فترة وجيزة، قام فارادكار أيضًا بتعطيل القدرة على ترك التعليقات على المنشور.

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وأثار تصريح فارادكار غضبا في إسرائيل، بسبب عدم ذكره لاختطاف إميلي على يد حماس، و50 يوما من أسرها، وأحداث 7 أكتوبر. وقال المتحدث باسم قسم العلاقات العامة للإعلام الأجنبي، إيلون ليفي، لراديو 103: "هذا بيان مؤسف. لم تكن مفقودة، بل اختطفت. ولم يتم العثور عليها، عرفت حماس مكانها وكانت تحتجزها كرهينة". "لم يكن الله هو الذي استجاب لصلواتها، بل حماس هي التي ردت على الضغط العسكري من جيش الدفاع الإسرائيلي".

IDF Spokesperson توم هاند يعانق ابنته إميلي هاند، بعد أن احتجزت منظمة حماس الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات كرهينة لمدة 50 يومًا وأطلقت سراحها مع 12 آخرين في أواخر 25 نوفمبر 2023.

إيميلي هاند، 9 سنوات، وهي من سكان كيبوتس بئيري، اختطفت في 7 أكتوبر مع صديقتها هيلا روتم شوشاني ووالدتها نركيس التي قُتلت. أُبلغ والدها، توماس هاند، في البداية بوفاة ابنته، قبل أن يتلقى معلومات متضاربة بعد بضعة أسابيع، تكشف أن إميلي كانت على قيد الحياة ومحتجزة لدى حماس.

أثناء أسرها في قطاع غزة، احتفلت إيميلي بعيد ميلادها التاسع، واحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بهذه الذكرى، على أمل عودتها.

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي بشجب التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الأيرلندي حول إطلاق سراح إميلي هاند من أسر حماس وطلب استدعاء السفيرة الأيرلندية لدى إسرائيل لتوبيخها على خلفية تلك التصريحات. كما نشر الوزير الإسرائيلي على X توبيخا في مشور وجهه لرئيس الوزراء الإيرلندي جاء فيه: "يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى الخضوع لامتحان الواقع!لم تكن إيميلي هاند "ضائعة"، بل تم اختطافها من قبل منظمة إرهابية أسوأ من داعش التي قتلت زوجة أبيها.

تم احتجاز إميلي وأكثر من 30 طفلاً إسرائيليًا آخر كرهائن من قبل حماس وأنت @ ليو فارادكار تحاول إضفاء الشرعية على الإرهاب وجعله أمرا طبيعيا.اخجل!