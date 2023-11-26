الجيش الإسرائيلي والشاباك يغتال خمسة من كبار قادة حماس في قطاع غزة وحماس تقر بمقتل أربعة

فرسان خليفة، عضو بارز في مقر حماس في الضفة الغربية، ورئيس لجنة طولكرم، عمل كمساعد ومقرب من كبار مسؤولي حماس. وقام بالترويج وتوجيه الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن.

تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على خمسة من كبار قادة حركة حماس خلال المعارك شمال قطاع غزة، وفي وقت سابق لسريان الهدنة بالاعتماد على معلومات استخبارية.

أحمد الغندور، كان قائد الفرقة الشمالية لقطاع غزة في حركة حماس وعمل مسؤولاً عن تنسيق وإدارة جميع أنشطة حماس العسكرية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، مرورا ببدء وتعزيز وإقرار الأنشطة والميزات بما في ذلك هجمات إطلاق النار والمتفجرات وإطلاق الصواريخ ضد سكان دولة إسرائيل بالإضافة إلى توجيه الهجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكان الغندور أحد قادة تخطيط وتنفيذ الهجوم القاتل والمذبحة التي نفذتها حماس في قطاع غزة صباح يوم السبت في 10 أكتوبر.

أيمن صيام، شغل منصب رئيس التشكيل العسكري في حركة حماس لمدة 15 عاما تقريبا، وضمن منصبه الأخير كان صيام مسؤولا عن تشكيل قوة التشكيل وإدارة مخزون الأسلحة والتجهيزات، وإصدار الأوامر والتوجيه بإطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل. وكان صيام نقطة محورية، تجمعت لديه معرفة كبيرة حول الذراع العسكري لحماس، بما في ذلك جولات القتال الكبيرة الأخيرة. وأوكل بيده القرار في استخدام حماس لإطلاق النار وتنفيذ المخططات الهجومية.

وائل رجب، نائب قائد الفرقة الشمالية لقطاع غزة في التنظيم، والذي يشغل أيضًا منصب ضابط عمليات الفرقة. وكان قد خدم في الماضي قائداً لشرطة حماس في شمال قطاع غزة، ثم قائداً لكتيبة بيت لاهيا. ويعتبر شخصية مركزية في اللواء ويرتبط بقادة الكتائب.

فرسان خليفة، عضو بارز في مقر حماس في الضفة الغربية، ورئيس لجنة طولكرم، عمل كمساعد ومقرب من كبار مسؤولي حماس. وقام بالترويج وتوجيه الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن. وقد شارك مؤخراً في تطوير خلايا مسلحة في مخيم نور الشمس للاجئين في الضفة الغربية.

قُتل خليفة في الغارة التي قضى فيها أحمد غندور وأيمن صيام.

رأفت سلمان، رئيس نظام المساعدة القتالية في شمال قطاع غزة، هو شخصية بارزة في مقدمة لواء مدينة غزة. وكان سلمان قد شغل في الماضي منصب نائب قائد اللواء، مما يجعله على دراية كبيرة بكل ما يتعلق بالتقييمات الدفاعية والهجمات على الأراضي الإسرائيلية.

وفي منصبه الحالي كان شريكاً في التخطيط للغارة الشراعية التي نفذها لواء مدينة غزة في المجزرة التي وقعت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. تم القضاء على سلمان مع غندور ورجب.