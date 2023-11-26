رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من داخل قطاع غزة :"مستمرون حتى النصر- لا شيئ سيوقفنا"

وتتزامن زيارة نتنياهو الى قطاع غزة مع تنفيذ الدفعة الثالثة لصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين من داخل قطاع غزة :" مستمرون حتى النهاية- حتى النصر، لا شيئ سيوقفنا، يعيش شعب إسرائيل". وتجول نتنياهو اليوم في قطاع غزة وتلقى هناك احاطة أمنية وتحدث مع القادة والمقاتلين وزار أحد الأنفاق التي تم الكشف عنها.

Avi Ohayon /GPO رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو داخل قطاع غزة

ورافق نتنياهو في زيارة رئيس طاقمه تساحي برفرمان، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي، السكرتير العسكري أفي جيل، ونائب رئيس هيئة الأركان امير برعام.

وقال رئيس الحكومة :"نحن هنا في قطاع غزة مع المقاتلين الأبطال، نبذل اقصى جهودنا لإعادة المختطفين وفي نهاية الأمر سنعيدهم جميعا، يوجد لدينا ثلاثة أهداف للحرب :القضاء على حماس، أعادة المختطفين وضمان أن لا تعود غزة تشكل تهديدا على دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو :"أنا هنا حتى أقول لكم، لمقاتلينا هنا والذين يقولون لي نفس الأمور وأكررها لكم. مواطنو إسرائيل: مستمرون حتى النهاية-حتى النصر، ولا أي شيء سيوقفنا، ونحن مقتنعين أنه يوجد لدينا القوة والمقدرة والإرادة والتصميم الوصول الى كل أهداف الحرب وهذا ما سنقوم به".