إسرائيل تستقبل 14 من المختطفين لدى حماس في الدفعة الثالثة من الصفقة، هذه قصصهم

غالبية المختطفين الذين عادوا في إطار الصفقة من الأطفال الى جانب امهاتهم وامراتين مسنتين وعمال أجانب

عاد اليوم 17 من المختطفين لدى حماس إلى إسرائيل والذين شملوا تسعة أطفال، والدتين، وسيدتين مسنتين ورجل واحد، وذلك بعد 51 يوما في أسر حماس، خرجوا اليوم الى النور وعادوا الى إسرائيل، غالبيتهم اختطفوا من كيبوتس كفار غزة ، انفجروا بالبكاء لدى تحررهم، وبذلك يبقى في أسر حماس 178 مختطفا.

وتحرر في الدفعة الثالثة من صفقة المختطفين اليوم من أسر حماس أربعة من أبناء عائلة جولدشتاين-الموج الأم حين، وأولادها اجام، طال وجال، أربعة من عائلة بروديتش- الأم هجار وأطفالها عوفري ، يوفيل واوريا، الأخوات ايلا ودفنا الياكيم، الما ابراهام ذات الـ84 عاما، افيفا سيجل ذات الـ62 عاما وأيضا الطفلة ابيجيل عيدان ذات الأربع سنوات والتي فقدت والديها في 7 أكتوبر.

إضافة لهم افرج عن روني كريبوي، إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية عمل في مهرجان "نوفا"، مع ثلاثة مواطنين تايلانديين مروا من معبر رفح، مقابل باقي المحررين الذين مروا من منطقة شرقي القطاع بالقرب من باري، ووصفت حالة الما ابراهام بالخطيرة ونقلت بالمروحية الى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وعاد الإسرائيليون الـ14 الى واقع مختلف في وطنهم، عائلة جولدشتاين-الموغ فقدت الوالد نداف والبنت الكبرى يام التي قتلت في المذبحة، أيضا والد دفنا وايلا قتل في 7 أكتوبر، وابيغيل الصغيرة أصبحت يتيمة الوالدين. زوج افيفا سيجل الذي خطف معها لا زال في الأسر في غزة.