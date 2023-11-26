إسرائيل:منح الإقامة الدائمة للاجئ من أريتريا بعد إنقاذه ضابط إسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر

اللاجئ من اريتريا والذي يعيش في إسرائيل خاطر بحياته في سبيل انقاذ ضابط إسرائيلي

منح وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل الإقامة الدائمة الى لاجئ من اريتريا بعد إنقاذه ضابط إسرائيلي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، في محاولة لشكره على عمله ومخاطرته بحياته في سبيل ذلك

Ministère de l'Intérieur وزير الداخلية موشيه اربيل مع مولوغيتا تسجاي والمقدم ي.(دي دوس)، لو 26 نوفمبر 2023

وفي صباح 7 أكتوبر بمدينة سديروت جنوب إسرائيل صادف نائب قائد الوحدة الشمالية في فرقة غزة، شاحنة مليئة بالمسلحين والذين أطلقوا النار نحوه ما أسفر عن اصابته وفقدانه الوعي، وبعد دقائق من ذلك استيقظ ومن فوقه تسجاي ينحني نحوه، يحاول وقف النزيف في بطنه ويهمس بأذنه بصوت منخفض :"أنا معك حتى النهاية". الاثنين مكثا معا في خندق على مدار ساعتين. ومن حوله يطلق مسلحو حماس النيران في كل مكان، وفي النهاية تم انقاذهم من المكان ونقلوا الى المستشفى عن طريق سيارة خاصة.

وبعد خروج الضابط الإسرائيلي من المستشفى طالب بشكر الشخص الذي أنقذ حياته، وتوجه الى وزير الداخلية أربيل بطلب العمل على تسوية مكانة تسجاي القانونية في إسرائيل. أربيل سمع القصة وتأثر منها وقرر منحه الإقامة الدائمة كعرفان شكر على عمله ومخاطرته بحياته في سبيل إنقاذه.