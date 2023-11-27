التغطية متواصلة| إسرائيل تراجع قائمة الرهائن وحماس بدورها تنظر في شروط التمديد

وصلت الهدنة التي بدأت الجمعة إلى نهايتها مع تسليم إسرائيل قائمة الدفعة الرابعة من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم والتي تشمل 11 رهينة لم توافق عليها إسرائيل بعد بشكل نهائي

وصلت الهدنة التي بدأت الجمعة إلى نهايتها مع تسليم إسرائيل قائمة الدفعة الرابعة من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم والتي تشمل 11 رهينة لم توافق عليها إسرائيل بعد بشكل نهائي.

وفي حين طلبت حماس تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن وعطش أهالي المخطوفين لرؤية أحبائهم محررين يبقى سؤال تمديد الهدنة مفتوحا إلى أن يتخذ كابينيت الحرب قرارا بهذا الشأن.

القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل تواصل التمسك بخيار القضاء على حماس واستئناف القتال بعد الهدنة للعمل في الوقت نفسه على إنقاذ بقية الرهائن من يد حماس. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين قد صرح أمس من داخل قطاع غزة: "مستمرون حتى النهاية- حتى تحقيق النصر، لا شيئ سيوقفنا".