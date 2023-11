التغطية متواصلة| إسرائيل تراجع قائمة الرهائن وحماس بدورها تنظر في شروط التمديد

طائرة ايلون ماسك تصل إلى إسرائيل

هبطت الطائرة الخاصة للملياردير إيلون ماسك في مطار بن غوريون. تم نشر ذلك على حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.