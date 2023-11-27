التغطية متواصلة| إسرائيل تراجع قائمة الرهائن وحماس بدورها تنظر في شروط التمديد
وصلت الهدنة التي بدأت الجمعة إلى نهايتها مع تسليم إسرائيل قائمة الدفعة الرابعة من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم والتي تشمل 11 رهينة لم توافق عليها إسرائيل بعد بشكل نهائي
وصلت الهدنة التي بدأت الجمعة إلى نهايتها مع تسليم إسرائيل قائمة الدفعة الرابعة من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم والتي تشمل 11 رهينة لم توافق عليها إسرائيل بعد بشكل نهائي.
وفي حين طلبت حماس تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن وعطش أهالي المخطوفين لرؤية أحبائهم محررين يبقى سؤال تمديد الهدنة مفتوحا إلى أن يتخذ كابينيت الحرب قرارا بهذا الشأن.
القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل تواصل التمسك بخيار القضاء على حماس واستئناف القتال بعد الهدنة للعمل في الوقت نفسه على إنقاذ بقية الرهائن من يد حماس. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين قد صرح أمس من داخل قطاع غزة: "مستمرون حتى النهاية- حتى تحقيق النصر، لا شيئ سيوقفنا".
تقرير: مباحثات جارية لتمديد الهدنة 4 أيام وإطلاق سراح كبار السن
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات جارية لاحتمال تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس وتوسيع قائمة الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة.
ووفقا للتقرير، نقلا عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، تتوسط مصر وقطر في محادثات يمكن أن تشهد تمديد الاتفاق لمدة تصل إلى أربعة أيام أخرى. ووافقت حماس بالفعل على إطلاق سراح 50 رهينة مقابل 150 سجينا ووقف القتال لمدة أربعة أيام.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، فمن الممكن إطلاق سراح كبار السن من الرجال والنساء والأطفال، ثم رفات المتوفين.
طائرة ايلون ماسك تصل إلى إسرائيل
هبطت الطائرة الخاصة للملياردير إيلون ماسك في مطار بن غوريون. تم نشر ذلك على حساب التواصل الاجتماعي ElonJet الذي يتابع تحركات الطائرة حول العالم.
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وسيلتقي ماسك خلال زيارته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس اتسحاق هرتسوغ، كما سيزور مدينة غزة. وعلم موقع "واينت" أن نتنياهو يعتزم أن يعرض على ماسك "الفيديو الفظيع" الذي يوثق عمليات قتل حماس في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى تسجيل بث صوتي مشترك معه.
الولايات المتحدة الأمريكية: اعتقال مشتبه به في إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين الثلاثة
اعتقلت الشرطة الأمريكية، برلينغتون جيسون جي إيتون، البالغ 48 عاماً، للاشتباه في إطلاقه النار على الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين أصيبوا بجروح خطيرة مساء السبت، في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة.
وبحسب تقرير لشبكة سي.إن.إن. يُزعم أن الطلاب كانوا في طريقهم لتناول عشاء عائلي عندما اقترب منهم المنفذ، الذي كان يحمل مسدسًا، وأطلق عليهم النار أربع مرات على الأقل.
مفاوضات جارية لتمديد الهدنة أربعة أيام وإطلاق سراح المسنين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن المناقشات جارية لتمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتوسيع قائمة الرهائن المؤهلين للإفراج عنهم في الأيام المقبلة. وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، فإن مصر وقطر تتوسطان في محادثات يمكن أن تشهد تمديد الصفقة لمدة أربعة أيام أخرى. ووافقت حماس بالفعل على إطلاق سراح 50 رهينة مقابل 150 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية ووقف القتال لمدة أربعة أيام، وهو الاتفاق الذي ينتهي يوم غد الثلاثاء.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، فمن الممكن إطلاق سراح كبار السن من الرجال مع النساء والأطفال، يليهم رفات المتوفين. رفضت حماس النظر في إطلاق سراح الرجال الإسرائيليين غير المسنين، حسبما أفادت وول ستريت جورنال، على الرغم من أن العديد من الذين تم أسرهم كانوا من المدنيين.
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