صفقة التبادل: نساء وأولاد قيد الأسر بانتظار الإفراج عنهم اليوم في الدفعة الرابعة

بقي في أسر حماس 16 طفلا وخمس أمهات بينهم الطفل كفير بيبس ابن الـ 10 أشهر وشقيقه البالغ 4 سنوات ووالدتهم.

تراجع إسرائيل القائمة بأسماء الرهائن الـ 11 الذي من المقرر الإفراج عنهم اليوم في الدفعة الرابعة والأخيرة بموجب الهدنة التي امتدت على أربعة أيام، قام خلالها الطرف الإسرائيلي وحماس بالتناوب بالإفراج عن سجناء أمنيين ومحتجزين رهائن. وبالفعل أفرجت حماس على ثلاث دفعات عن 40 إسرائيليا، و17 تايلانديا وفليبيني.

وبقي في أسر حماس 16 طفلا وخمس أمهات بينهم الطفل كفير بيبس ابن الـ 10 أشهر وشقيقه البالغ 4 سنوات ووالدتهما. كما أثار حفيظة المسؤولين في إسرائيل وأهالي المخطوفين فصل ريعايا عن ابنتيها يومين قبل تحرير الدفعة الثالثة ليتم استثناؤها على نحو يخالف القاعدة التي تم اتباعها بعدم تفريق أبناء العائلة الواحدة لدى الإفراج عنهم.

Schneider Children's Medical Center Spokesperson اختطفت حركة حماس آفيف آشر كاتس، البالغة من العمر عامين، وشقيقتها راز، البالغة من العمر 4 أعوام، وأمها دورون، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم إطلاق سراحهما في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا تزال شارون ألوني كونيو وابنتاها التوأم البالغتان من العمر 3 يولي وإيما في الأسر لدى حماس. كما تم اختطاف ديفيد كونيو، زوج شارون، الذي سينتظر على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق سراح الرجال، لتجاوز السقف الذي اعتمده الاتفاق الأول الذي سمح بإطلاق سراح الأولاد والشباب حتى سن 20.

وفي قائمة الأمهات أيضًا غابرييلا ليمبرغ (59 عامًا) وابنتها ميا ليمبرغ (17 عامًا) التي لا تزال محتجزة لدى حماس. وتم اختطاف الاثنين من كيبوتس نير يتسحاك مع أفراد آخرين من العائلة. كارينا بريت إنجل هي الأم الأخيرة في القائمة، ولا تزال محتجزة لدى حماس مع ابنتيها يوفال البالغة من العمر 11 عامًا وميكا البالغة من العمر 18 عامًا. ومن غير المتوقع أن يتم إطلاق سراح الأب رونين مرحليا.

وفي قائمة الأطفال الآخرين الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم في دفعات قادمة، هناك أوفير إنجل (17 عامًا)؛ إيتاي ريغيف (18 عامًا) – شقيق ميا ريغيف التي أصيبت برصاصة في ساقها وتم إطلاق سراحها في إطار الدفعة الثانية؛ الأخوان أور (16 عامًا) وجيل (13 عامًا) يعقوب اللذان تم اختطافهما مع والدهما وشريكته – ومن غير المتوقع إطلاق سراحهما؛ وغالي تيرشتشانسكي البالغة من العمر 13 عاماً، والتي قُتل شقيقها في المجزرة؛ إيتان يهلومي (12 عامًا)، الذي تم إطلاق النار على والده وخطفه؛ ساهار (16 عاما) وإيرز (12 عاما) كالديرون، كما تم اختطاف والدهما عوفر، ومن غير المتوقع إطلاق سراحه. وعاميت شاني الذي يبلغ من العمر 16 عامًا من كيبوتس بيئيري. (عن واينت).

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن على خلفية طلب من بايدن موافقته على تمديد الهدنة بحال أفرجت حماس لقاء كل يوم إضافي من الهدوء عن عشرة رهائن.