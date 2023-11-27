طائرة الملياردير إيلون ماسك تصل إلى مطار بن غوريون في إسرائيل

تأتي زيارة ماسك لإسرائيل الاثنين في اليوم الأخير للهدنة القابلة للتجديد بين إسرائيل وحماس والتي أتاحت إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين

هبطت طائرة الملياردير إيلون ماسك الخاصة في مطار بن غوريون، حسبما ذكر حساب ElonJet الاجتماعي، الذي يتتبع تحركات الطائرة حول العالم.

وقالت الرئاسة إن إيلون ماسك سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لبحث مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت.

وخلال هذا اللقاء المقرر عقده بعد الظهر، سيرافق الرئيس هرتسوغ "ممثلون عن عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس". وقالت الرئاسة في بيان "سوف يؤكد على ضرورة التحرك لمكافحة معاداة السامية المتزايدة على الإنترنت". كما سيزور كيبوتس كفار عزة الذي تضرر بشدة من الهجوم التي ارتكبته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تأتي زيارة ماسك لإسرائيل الاثنين في اليوم الأخير للهدنة القابلة للتجديد بين إسرائيل وحماس والتي أتاحت إطلاق رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل، وتحدثت منظمات يهودية عن زيادة في الأعمال المعادية للسامية في عدد من البلدان منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

Chaim Goldberg/FLASH90 الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ

والأسبوع الماضي دان البيت الأبيض "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من جانب ماسك. وأتى تعليق الرئاسة الأميركية تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على صاحب منشور معادٍ للسامية عبر منصة "إكس". وكتب ماسك في رده على صاحب المنشور "لقد قُلتَ الحقيقة الفعلية".

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أميركية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة حول وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.

وفي نفس السياق، هنأ وزير الاتصالات د. شلومو كارعي إيلون ماسك على توصله إلى اتفاقيات مبدئية مع وزارة الاتصالات بشأن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل، بما في ذلك قطاع غزة، بعد موافقة وزارة الاتصالات في إسرائيل فقط.

وقال كارعي: "عندما تقاتل إسرائيل حماس وداعش، فإن هذه التفاهمات مهمة لأولئك الذين يريدون تشكيل عالم أفضل هنا، خال من الشر ومعاداة السامية، من أجل مستقبل أطفالنا".

وأضاف الوزير: "آمل أن تعمق خلال إقامتك في إسرائيل معرفتك بالشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع، وأن ترافق هذه المعرفة أفعالك في المستقبل".