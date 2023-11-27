وزارة الأمن الإسرائيلية: تم تجديد 390 ملجأً عامًا منذ بداية الحرب

بدأ البرنامج العام الماضي في شمال إسرائيل، ولكن تم تسريعه مع اندلاع الحرب وتوسع ليشمل مدينة أشكلون/عسقلان الجنوبية أيضًا، بسبب الحاجة الأمنية حيث تم إطلاق آلاف الصواريخ من غزة

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن تجديد وتحديث الملاجئ العامة في ثلاث مدن معرضة للخطر، في جنوب وشمال البلاد، كجزء من برنامج "حماية الشمال".

بدأ البرنامج العام الماضي في شمال إسرائيل، ولكن تم تسريعه مع اندلاع الحرب وتوسع ليشمل مدينة أشكلون/عسقلان الجنوبية أيضًا، بسبب الحاجة الأمنية حيث تم إطلاق آلاف الصواريخ من غزة.

وإجمالاً، تم تجديد 160 مبنى في أشكلون/عسقلان، و190 مبنى في نهاريا و40 مبنى في معالوت ترشيحا، وكلتا المدينتين في شمال إسرائيل.

وبحسب الإعلان، فإن نحو 200 ملجأ إضافي في المدن الثلاث تمر بمراحل متقدمة من عملية التجديد، وجاء أن "الأعمال تجري بشكل مكثف ومتزامن".

وتنضم هذه المدن إلى مدينة كريات شمونة الشمالية، التي تم تجديد وتحديث 229 مبنى فيها، والتي تم استكمال العمل فيها منذ بضعة أشهر.