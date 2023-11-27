تقرير : نتنياهو تعهد بعدم اغتيال قادة حماس في الأراضي القطرية

وقالت الصحيفة، إن نتانياهو تعهد لقطر بأن إسرائيل لن تستهدف قادة حماس الذين يعيشون بها.

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد لقطر بعدم اغتيال قادة حماس الموجودين في البلاد.

وقالت "لوفيغارو" إن نتانياهو تعهد لقطر بأن إسرائيل لن تستهدف قادة حماس الذين يعيشون بها.

https://twitter.com/i/web/status/1728057591907942779 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وحسب الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو، نقلا عن مصادره التي لم يكشفها، فإن قطر تلقت تأكيدات من إسرائيل بأن الموساد لن ينفذ اغتيالات في البلاد، وأن "الدوحة عرضت شروطها المسبقة على إسرائيل قبل بضعة أسابيع، قبل أن تتولى دورها وسيطا في قضية المختطفين".

وكان نتانياهو علق عن هذا الأمر بشكل مختلف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي.

وجاء تعليق نتانياهو ردا على تسريبات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية عن قيادات سياسية في حركة حماس قالوا فيها إنهم لن يتنازلوا عن الحكم في قطاع غزة.

وفيما إذا كان بالإمكان استهداف قادة الحركة في الخارج خلال فترة وقف إطلاق النار، قال نتانياهو: "أصدرت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا".

وردا على سؤال بشأن إذا كانت الهدنة، التي ستستمر أربعة أيام ولكن يمكن تمديدها لبضعة أيام أخرى، تنطبق على استهداف قادة حماس، في إشارة مفترضة إلى أولئك القادة الذين في الخارج، قال نتانياهو إنه “لا يوجد مثل هذا الالتزام”.