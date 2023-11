تقرير : نتنياهو تعهد بعدم اغتيال قادة حماس في الأراضي القطرية

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد لقطر بعدم اغتيال قادة حماس الموجودين في البلاد.

