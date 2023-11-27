إسرائيل تنتقد موقف الأمم المتحدة بشأن أحداث 7 أكتوبر

في معرض الإعراب عن القلق بشأن تقارير عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر دعا بيان الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل والامتناع عن تسمية الضحايا الإسرائيليين على وجه التحديد، مما أثار غضب إسرائيل

أعربت إسرائيل عن إدانتها للأمم المتحدة في أعقاب بيان صادر عن ممثلية هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذي فشل في تحديد من هم الضحايا جراء هجمات 7 أكتوبر، مما أثار الغضب داخل الدولة اليهودية.

اجتمعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أعضاء اللجنة المدنية التي تحقق في الجرائم التي ارتكبتها حماس ضد النساء والأطفال في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لتكسر ما يقرب من 50 يومًا من الصمت بشأن هذه المسألة. إلا أن نتائج اللقاء خرجت ببيان عام بدلا من الإدانة القوية، مما أثار غضبا في إسرائيل.

وفي معرض الإعراب عن القلق بشأن تقارير عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دعا بيان الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل مع إعطاء الأولوية لحقوق وأمن المتضررين، والامتناع عن تسمية الضحايا الإسرائيليين على وجه التحديد، مما أثار غضب إسرائيل.

واغتنمت إسرائيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة كفرصة لإدانة الصمت المطول للهيئات الدولية.

وانتقد وزير الخارجية إيلي كوهين صمت الأمم المتحدة، متهما المنظمة بتبني موقف أحادي يتغاضى عن جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء والأطفال الإسرائيليين.

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وشدد كوهين على الهجوم الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مسلطًا الضوء على أعمال العنف الجنسي الوحشية والصدمات النفسية والضرر المأساوي الذي لحق بالنساء والفتيات والأطفال أثناء الهجوم.

وانتقدت وزارة الخارجية بيان الأمم المتحدة لافتقاره إلى التحديد فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وتجنب الاعتراف المباشر بالاغتصاب وإهمال التعرف على الضحايا أو تحديد أهداف التحقيق.

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وأضاف الوزير: “منذ ما يقرب من 50 يومًا، ظل مسؤولو الأمم المتحدة صامتين في مواجهة اغتصاب وقتل واختطاف مئات النساء والفتيات الإسرائيليات".

وفي أعقاب الهجوم، قدمت إسرائيل أدلة تشير إلى الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه إرهابيو حماس على النساء في كيبوتس رعيم والمجتمعات المجاورة. وعلى الرغم مما كشفت عنه إسرائيل، إلا أن منظمات حقوق المرأة العالمية كانت بطيئة في الاستجابة، حيث نفى البعض الأدلة المقدمة.

Arie Leib Abrams/Flash90 جنود وصحفيون إسرائيليون حول الدمار الذي خلفه مسلحو حماس في 7 أكتوبر، 2023، في كيبوتس كفار عزة.

وقد حدث تطور مهم مع المنشور الأخير الذي أصدرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، والذي يدعو إلى إجراء تحقيق في أعمال العنف الجنسي التي ارتكبها إرهابيو حماس، مما يمثل تقدما ملحوظا في معالجة هذه الحوادث.