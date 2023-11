إسرائيل تنتقد موقف الأمم المتحدة بشأن أحداث 7 أكتوبر

أعربت إسرائيل عن إدانتها للأمم المتحدة في أعقاب بيان صادر عن ممثلية هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذي فشل في تحديد من هم الضحايا جراء هجمات 7 أكتوبر، مما أثار الغضب داخل الدولة اليهودية.

اجتمعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أعضاء اللجنة المدنية التي تحقق في الجرائم التي ارتكبتها حماس ضد النساء والأطفال في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لتكسر ما يقرب من 50 يومًا من الصمت بشأن هذه المسألة. إلا أن نتائج اللقاء خرجت ببيان عام بدلا من الإدانة القوية، مما أثار غضبا في إسرائيل.

وفي معرض الإعراب عن القلق بشأن تقارير عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دعا بيان الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل مع إعطاء الأولوية لحقوق وأمن المتضررين، والامتناع عن تسمية الضحايا الإسرائيليين على وجه التحديد، مما أثار غضب إسرائيل.

واغتنمت إسرائيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة كفرصة لإدانة الصمت المطول للهيئات الدولية.

وانتقد وزير الخارجية إيلي كوهين صمت الأمم المتحدة، متهما المنظمة بتبني موقف أحادي يتغاضى عن جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء والأطفال الإسرائيليين.