الشاباك يكشف تفاصيل عملية اختطاف أجانب على يد حماس في 7 أكتوبر

سلط التحقيق الأخير الذي أجراه الشاباك الضوء على الأحداث التي شملت اختطاف مواطنين أجانب على يد عناصر حماس الذين تسللوا إلى إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

يتطرق التحقيق إلى تكتيكات وتحركات المشتبه بهما، أدهم حواس وإسماعيل حواس، ويكشف طبيعة تحركاتهما على الأرض.

ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد قام نشطاء حماس باختطاف مواطنين تايلانديين وشخصاً نيبالياً من الأراضي الزراعية في كيبوتس ألوميم.