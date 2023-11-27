الشاباك يكشف تفاصيل عملية اختطاف أجانب على يد حماس في 7 أكتوبر

بعد ذلك، استولوا على سيارة إسعاف على الحدود ونقلوا المختطفين إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتم التقاط كل ذلك بواسطة كاميرات الكيبوتس الأمنية وتم تأكيدها لاحقًا من خلال لقطات من كاميرات المستشفى

سلط التحقيق الأخير الذي أجراه الشاباك الضوء على الأحداث التي شملت اختطاف مواطنين أجانب على يد عناصر حماس الذين تسللوا إلى إسرائيل يوم 7 أكتوبر.

يتطرق التحقيق إلى تكتيكات وتحركات المشتبه بهما، أدهم حواس وإسماعيل حواس، ويكشف طبيعة تحركاتهما على الأرض.

ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد قام نشطاء حماس باختطاف مواطنين تايلانديين وشخصاً نيبالياً من الأراضي الزراعية في كيبوتس ألوميم.

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بعد ذلك، استولوا على سيارة إسعاف على الحدود ونقلوا المختطفين إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتم التقاط كل ذلك بواسطة كاميرات الكيبوتس الأمنية وتم تأكيدها لاحقًا من خلال لقطات من كاميرات المستشفى.

ويروي التحقيق تسلسل الأحداث منذ دخول المهاجمين إلى إسرائيل وحتى وصولهم إلى مستشفى الشفاء مع المختطفين.

وقال عضو حماس أدهم حواس: "لقد عبرت السياج من خلال ثغرة، ثم انضممت إلى شركائي في سيارة جيب ماغنوم بيضاء اللون، واخترقنا بوابة المستوطنة ووصلنا إلى منطقة غرف المزارعين".

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit لقطات كاميرا المراقبة من مستشفى الشفاء تظهر المسعفين وهم يتعاونون بشكل عرضي مع مسلحي حماس وهم يتعاملون مع الرهائن.

وقال إسماعيل حواس، الذي كان جزءاً من عمليات الاختطاف التي قامت بها حماس، "لقد قام كل منا باختطاف شخص واحد في البداية، ثم قمنا بأخذ شخص ثالث".

ولدى وضع المختطفين في سيارة الإسعاف، دار حوار بين الجناة والمختطفين، حيث أشار أحد الضحايا إلى جنسيته بذكر "تايلاند". وفور إدراك المهاجمين بأن كلا الأسيرين يحملان نفس الجنسية، قاما بتوجيه سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشفاء.

Foreign Ministry Spokesperson وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين يلتقي بالمواطنين التايلانديين والفلبينيين المحررين من أسر حماس.

وأُجبر المخطوف الأول على الدخول إلى المستشفى، بينما نُقل الثاني على نقالة. وبمجرد دخولهم، قام أفراد مسلحون بحراسة المخطوفين، وتقييد حركتهم داخل مبنى المستشفى.

وقال حواس مستذكرا: "سمعت أحد الأسرى الجرحى يتمتم "تايلاند. تايلاند" قبل أن يصمت".

وعند وصولهم إلى المستشفى، تم اتخاذ الإجراءات لإخفاء هوية أحد المخطوفين من خلال تغطية رأسه وإلزامهم بارتداء قناع.