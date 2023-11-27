أدينا موشيه (72 عاما) تطلب من حماس إطلاق سراح امرأة أخرى مكانها

وقالت لحماس عندما علمت بإطلاق سراحها وشيك. "انتظر، هناك مشكلة: هناك امرأة أكبر مني وحالتها الصحية أسوأ، يجب أن تذهب أولاً"

كشف وزير الصحة أورييل بوسو، أمس الأحد أن أدينا موشيه (72 عاما)، التي اختطفتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأطلقت سراحها الجمعة الماضي، حاولت إقناع الحركة بالإفراج عن ابنتها. وإطلاق سراح رهينة أخرى أكبر منها سناً وفي حالة صحية أكثر خطورة منها.

وقال الوزير في مقابلة مع القناة الإسرائيلية N12: «التقيت بأدينا موشيه التي عادت من أسر حماس، وأخبرتني عن المناقشة التي دارت بينها وبين حماس وقت إطلاق سراحه حيث طلبت منهم إطلاق سراح امرأة أخرى بدلاً منها أكبر منها سناً وحالتها أسوأ. وهذا هو جوهر بطولة هؤلاء الناس".

وقالت لحماس عندما علمت بإطلاق سراحها وشيك. "انتظر، هناك مشكلة: هناك امرأة أكبر مني وحالتها الصحية أسوأ، يجب أن تذهب أولاً"

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وقالت حفيدتها: "جدتي امرأة قوية، تم نقلها إلى غزة بعد أن تم الاستيلاء على جميع مجوهراتها، وبينما كانت تشاهد مسلحا يدخل منزلها ويتأكد من وفاة جدي". "لقد تم احتجازها في ظروف صعبة للغاية، ولا تزال تستوعب حقيقة عودتها ولم تقرر بعد المكان الذي ستعيش فيه.

وتابعت، من الصعب جدًا عليها أن تكون سعيدة، فقد احترق منزلها تمامًا، وفقدت زوجها الذي كان أفضل وفيق لها، لذا سيكون الطريق طويلًا وصعبًا. وأوضحت أن عملية إعادة التأهيل ستستغرق وقتا.